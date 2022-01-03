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防疫旅館又爆染疫！北市男出關6天確診　專家揭「潛在危險」

▲▼我國自7月27日起調降國內疫情至二級警戒，但為防範Delta變異株持續傳播，邊境管制措施將持續進行,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,防護衣,境外移入,鎖國,檢疫,入境普篩,採檢動線,快篩,篩檢,陰性證明,旅遊泡泡。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心實施入境提供2日內陰性報告。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市今又爆出檢疫旅館旅客確診，目前已有2人染疫，而這也是北市第三家檢疫旅館疑似群聚事件。對此，專家表示，目前看起來比較有問題的是「最後7天的自主健康管理」，因此要考慮自主健康管理期間增加篩檢，建議可以多做一次PCR。

指揮中心昨宣布染疫的檢疫旅館已有2個案，值得注意的是，確診個案中有1人在12/26就檢疫期滿，返家後有去幼兒園接小孩，該幼兒園也將停課兩天。

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該檢疫旅館新增個案為案16941和案17181，指揮官陳時中表示，目前高度懷疑是檢疫旅館群聚，其中案17181在12/26已經檢疫期滿，總共檢疫14天，1/1覺得自己有症狀，做了快篩陽性，到醫院採檢確診，同住家人有媽媽、太太和三個小孩，而案16941為案17181隔壁房客。

由於檢疫旅館再度爆出疑似群聚，且Omicron疫情險峻，在檢疫措施上，7+7+7方案也令外界擔心遲早成為破口。中國醫藥大學附設醫院感染管制副院長黃高彬則認為，其實目前按起來不是所謂方案的問題，而是檢疫後的自主健康管理7天，這7天應該要增加篩檢。

黃高彬說，自主健康管理有規定不能搭乘大眾運輸工具和前往人多場所，但因為病毒都有潛伏期，所以其實自主健康管理期間還是有風險在，因此後面7天應該要多做一次PCR採檢。而在檢疫旅館方面，黃高彬也直言，如果之後案例越來越多，勢必也得重新檢討相關防疫措施。

指揮中心日前也宣佈，自2022年1月4日零時起（啟程日），旅客搭機前應檢附COVID-19核酸檢驗報告調整為「2日內」報告，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算。

對此，黃高彬表示，根據目前各國評估Omicron潛伏期大概平均在3.4天，如果陰性報告用原本「3日內和報告日」計算，加上航程，可能就會超過平均潛伏期，機上染疫風險也比較高，所以把陰性報告改成2日內，且以採檢日計算，再加上入境機場採檢，大概是3~4天。

黃高彬說，把陰性報告修改成2日內採檢日計算，除了有助降低機上感染風險，也可以用這個機會推算Omicron真實潛伏期。

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