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8旬老農創意助貧！休耕種綠肥每把銅板價　所得全捐愛心基金

▲80多歲的田主陳廣友老先生利用春耕前的空檔播下綠肥，種植八分地的油菜花。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

80多歲的田主陳廣友老先生利用春耕前的空檔播下綠肥，種植八分地的油菜花。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉南華二街農田旁，擺放著一塊樸實簡約的看板，吸引不少行人目光，仔細一看上頭寫著「好吃營養現摘的油菜花，一大把30元，二大把50元，所得將全部捐助吉安鄉仁愛基金做愛心」，原來是80多歲的田主陳廣友老先生利用春耕前的空檔播下綠肥，種植八分地的油菜花，自發性響應鄉公所暖冬關懷專案，邀請鄉親一起來體驗摘菜樂，享用最新鮮的時令蔬菜、暖心助弱勢。

▲80多歲的田主陳廣友老先生利用春耕前的空檔播下綠肥，種植八分地的油菜花。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼鄉長游淑貞（右）前往以行動力支持，親自推廣油菜花的營養價值。

鄉長游淑貞得知這份暖心公益善行，特別前往以行動力支持，更親自推廣油菜花的營養價值。她感動的表示，感謝農田主人陳伯伯細心用愛灌溉這片土地，孕育出健康無毒的油菜，更以樂捐行善傳愛弱勢家戶，這份日出而作、日落而息的堅定與善意，令人感佩。她也提及，油菜花是冬季蔬食，花開代表著寒冬來臨，同時也象徵新年的到來，謝謝陳家人的善心義舉，為寒冷的天氣注入陣陣暖流。

▲80多歲的田主陳廣友老先生利用春耕前的空檔播下綠肥，種植八分地的油菜花。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

民眾體驗摘菜樂，享用最新鮮的時令蔬菜、暖心助弱勢。

「油菜花公益做愛心的資訊」透過陳伯伯女兒陳碧珍以及媳婦黃美玉在臉書分享下，獲得不少民眾前來響應，希望於年節前夕讓弱勢家庭感受到溫暖真情。一位從臉書上獲知消息的王姓民眾興奮的表示，能以「銅板價」買到翠綠又多汁的現採油菜花，真的太佛心了，而且這些所得可以幫助鄉境內需要關懷的家庭覺得特別有意義，歡迎大家一起來做愛心。

▲80多歲的田主陳廣友老先生利用春耕前的空檔播下綠肥，種植八分地的油菜花。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

獲知消息的民眾興奮表示，能以「銅板價」買到翠綠又多汁的現採油菜花，真的太佛心了。

陳碧珍表示，媽媽鍾嬌妹生前樂善好施，數十年來和游鄉長同為婦女會的一員，更經常參與公益活動擔任志工，也時常提及游鄉長對鄉民的照顧，因此向父親提議，希望將當季好吃的油菜花與鄉親分享，也將所得「化零為整」全數捐助給吉安鄉仁愛基金，延續媽媽的行善精神，同時傳達對鄉政的肯定與支持。即日起至1月2日止，歡迎民眾電洽0920-285031預約採收購買。

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