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北市檢疫旅館3人染Omicron　專家3考量推測「恐非群聚感染」

▲▼指揮中心1/1公布確診數及防疫旅館採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心1/1公布確診數及防疫旅館採檢結果。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

北市某檢疫旅館近期發現3例個案確診，中央流行疫情指揮中心1日公布最新基因定序結果，3人都感染Omicron，但病毒各有2~4個基因位點差異，不排除為旅館群聚。不過，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬卻表示，要判定是否為同一群聚，須從3處判斷，但3名個案入境國、感染時序都不同，很難斷定為互相傳染。

根據指揮中心資料，3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

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另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

指揮中心1日公布最新採檢結果，北市旅館接觸者維持81人，已採檢77人，其中1人確診（案17099），3人檢驗中、3人待採檢。而截至同日下午2時，旅館環境採檢結果均為陰性。

不過，發言人莊人祥也補充，案17099、17058與案17085在基因定序上都有2個位點的差異，案17099與案17058則有4個位點差異，因此暫時推測為案17085傳染給其他兩人，但此推論代表個案在發病前5天就具傳染力，與過去發病前3天才具傳染力經驗相悖，因此還需與專家討論。

對於北市檢疫旅館基因定序結果，黃高彬受訪時表示，病毒基因相似度達96%以上才算是同一來源，就算三名感染者分別有2至4個位點差異，依然難以斷定為同一群聚。

黃高彬解釋，通常來自感染者自同一國家入境、搭同一班飛機，或者在相近日期入住檢疫旅館，互相傳染的機率越高，不過三人來源國各異，入境時間也相差3天以上，很難說是互相傳染。

而最新國際研究顯示，Omicron的潛伏期較短，感染者平均在3.4天至6天內就會發病，不排除3人可能在不同國家感染後回台發病，但群聚與否情形還是要進行全基因序列比對才能做最終判定。

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