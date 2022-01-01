北市3人染Omicron「基因位點有差異」　不排除群聚感染有原因

▲指揮中心1/1公布確診數及防疫旅館採檢結果。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

北市某檢疫旅館近期發現3例個案確診，中央流行疫情指揮中心今（1）日公布最新基因定序結果，3人都感染Omicron，但病毒各有2~4個基因位點差異，不排除為旅館群聚，會請專家調查可能傳染途徑。指揮中心發言人莊人祥表示，之後主要會利用旅館調查與發病日做研判，目前是先採群聚方式處理，先將旅館清空，對社區也無傳播疑慮。

根據指揮中心資料，3人中最早確診的是住在防疫旅館6樓的案17058，身份為本國籍40多歲男性，12/14從中國入境，12/27檢疫期滿前採檢，12/28確診，無症狀，Ct值26。

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另再確認同防疫旅館5樓確診，分別是案17085，本國籍50多歲男性，12/22從美國入境，檢疫期間因應出現喉嚨不適症狀12/29採檢，12/30確診，Ct值16；後又採檢同樓層居住者，確認案17099，本國籍30多歲女性，12/16從日本入境，12/29因案17085確診擴大採檢，12/30確診，目前無症狀，Ct值21。

莊人祥表示，北市旅館接觸者維持81人，已採檢77人，其中1人確診（案17099），其餘74人陰性、3人檢驗中、3人待採檢，但旅館員工採檢結果均為陰性。指揮中心也會在與專家針對3名個案可能傳染途徑做討論，有結果會再向國人報告