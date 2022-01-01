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「國民女友」高人氣　教育部邀羅嘉翎任反毒代言人

▲▼教育部邀請高人氣的「國民女友」羅嘉翎任反毒代言人。（圖／教育部提供）

▲教育部邀請高人氣的「國民女友」羅嘉翎任反毒代言人。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

東京奧運拿下女子跆拳道銅牌的羅嘉翎，被封為「國民女友」人氣超旺，教育部邀請羅嘉翎擔任教育部反毒代言人，拍攝反毒宣導短片及相關文宣，希望藉助羅嘉翎高人氣，透過富教育意涵的宣導短片，傳達多種毒品混合使用危害性，呼籲青年學子們向毒品說NO。

▼教育部邀請高人氣的「國民女友」羅嘉翎任反毒代言人。（圖／教育部提供）

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▲▼教育部邀請高人氣的「國民女友」羅嘉翎任反毒代言人。（圖／教育部提供）

有鑑於新興毒品多樣化，為擴大防制學生藥物濫用的宣導效益，教育部今（1日）宣布，由「國民女友」羅嘉翎擔任教育部反毒代言人，宣傳短片分為60秒與30秒版本，將透過教育部「Youtube」、「防制學生藥物濫用資源網」、FB粉絲團等網路露出。

▼教育部邀請「國民女友」羅嘉翎任反毒代言人。（圖／教育部提供）

▲▼教育部邀請高人氣的「國民女友」羅嘉翎任反毒代言人。（圖／教育部提供）

教育部表示，羅嘉翎出生跆拳道世家，現為大學生，從小即參加各大賽事並獲得佳績，為吸引並呼籲青少年關注反毒議題，教育部透過羅嘉翎健康、清新形象及學生身份，來擔任最佳的反毒代言人，正面宣導「無毒校園」的學習環境，達到宣導反毒的正面效果。

羅嘉翎則表示，當感到壓力的時候，運動是最棒的抒壓方式，拒絕毒品的誘惑，「來跟我一起踢跆拳道吧。」

教育部指出，防制學生藥物濫用的積極目的是維護學生身心健康、社會適應及適性發展；在預防方面，除提供友善學習環境讓學生發揮所長外，也依據分齡、分眾原則，規劃不同的毒品防制宣導重點與模式，並透過親師生的防毒知能提升，讓所有的學生「識毒」而不要好奇「試毒」。

教育部也呼籲，寒假即將到來，為強化校內、外安全，家長應注意並防範孩子涉足不良場所遭受毒品危害。

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