公費留學考錄取名單出爐　錄取生「這時間前」簽訂行政契約

▲教育部公費留學考試錄取名單今天出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為積極培育我國產學界所需、具國際視野的高階專業人才，教育部辦理公費留學考試，書面成績單昨（30日）寄出，教育部今（31日）在網站公告110年公費留學考試錄取名單，總計錄取141名，教育部提醒錄取生，必須在明年4月1日起到8月31日以前，到教育部完成簽訂行政契約。

教育部表示，今年度合格報名人數共352人，總計錄取141名，其中「一般公費留學」錄取109名、「勵學優秀公費留學」錄取4名、「原住民公費留學」錄取10名、「身心障礙公費留學」錄取8名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

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教育部進一步說明，為配合政府推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，今年「赴新南向國家公費留學」錄取語言、東南亞研究、非物質文化資產、東南亞／南亞法制、性別研究、新媒體藝術（文化產業與國際行銷）及生態學等7個學門共10名考生，預定赴印度、泰國、越南等國家留學。

此外，今年度原住民公費留學預定錄取名額10名，足額錄取10名，教育部表示，錄取的原住民公費留學生出國進修研究領域，包括公共行政與政策、音樂、電影、民商法學、刑事法學、社會企業、管理學、城鄉規劃與設計及防災與國土規劃等共計9個不同的專業領域。

公費留學考試錄取名單今已公布在教育部全球資訊網，教育部提醒考生，若對成績有疑義，在明年1月10日前（以郵戳為憑）填寫「面試成績複查申請書暨查復表」，並檢附原成績單影本、貼足掛號回函郵資，以通信方式向教育部行政協助單位「台灣大學教務處研究生教務組」提出複查成績申請，逾期不予受理，並以1次為限。