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羅志祥元旦清晨284字感言：眼淚打轉！不知道大家怎麼看我

▲▼羅志祥發感言。（圖／翻攝羅志祥臉書）

▲羅志祥1日一早在臉書發感言。（圖／翻攝羅志祥臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

小豬羅志祥睽違一年在花蓮跨年晚會復出，他賣力30分鐘熱歌勁舞獲得普遍好評。羅志祥1日一早在臉書粉絲團也寫下284字感言謝謝大家，坦言當初接到表演邀約時相當忐忑「眼淚打轉！不知道大眾會如何看待我。」

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▲羅志祥跨年熱舞讓網友改觀。（圖／翻攝自YouTube／三立電視台）

羅志祥因遭前女友周揚青狠撕，演藝工作停擺一年多，期間他除了推出單曲外，還當起YouTuber拍攝影片。但最後終於在花蓮跨年晚會公開露面，他登場時瞬間吸引11萬人同時觀看，一連串的30分鐘熱歌勁舞讓許多人都看呆了。許多網友對於羅志祥的表現相當讚賞，還說他救了整場跨年晚會。

羅志祥1日一早也在臉書粉專發文，透露當初接到跨年表演的時候心情相當忐忑，因為不知道大家會怎麼看他。不過直到傅崐萁委員叫他的名字後聽到一陣尖叫聲「我心裡的石頭放下了 感覺自己回來了」、「原來還有一群人在等著我。」

▲▼羅志祥發感言。（圖／翻攝羅志祥臉書）

以下羅志祥發文全文：
當初接到跨年表演時
其實很興奮也很忐忑 不知道大眾會如何看待我
沈默兩年了 今天在台下等待時
聽到了花蓮徐縣長與傅崐萁委員的ㄧ番話
「花蓮是我們的家，就從這裡重新出發」
聽完後傅委員叫到我的名字 緊接而來的是呼喊聲與尖叫
我心裡的石頭放下了 感覺自己回來了
看見台下有人落淚時 原來還有一群人在等著我
一瞬間緊張和不安都不見了
打進心裏的是悸動和感動
雖然眼淚在打轉
但今天要呈現自己最好的一面
不能辜負大家的接納與期待
謝謝花蓮 謝謝縣長委員 還有看著我的你們
最後的鞠躬 是我無聲的表達
我會再回花蓮的 我會用我的行動來感謝花蓮
好了 忍了好久的斷食
我要跟yuki一起吃宵夜了 受不了啦
對了對了 我很喜歡2022的這個開始
那你們呢？

 

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