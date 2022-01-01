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Omicron風暴襲美　專家：要過正常生活已不可能

▲▼因應Omicron變異株的疫情蔓延，紐約曼哈頓加強篩檢。（圖／路透）

▲美國Omicron變異株的疫情大爆發，專家認為必須有長期抗戰的準備。（圖／路透）

中央社華盛頓30日綜合外電報導

美國衛生專家今天警告，Omicron變異株疫情引發的感染人數創新高勢必影響生活各個層面，「很難讓生活正常運轉」，呼籲民眾準備好長期抗戰。

路透社統計數據顯示，根據7天平均值，美國已連續第2天新增病例數創新高，每天新增超過29萬人確診 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

根據統計，美國至少有18州和自治領地波多黎各（Puerto Rico）的新增確診刷新紀錄。馬里蘭州、俄亥俄州和華盛頓特區的住院人數也創新高，整體而言，美國染疫住院人數增加27%。

伴隨耶誕假期旅行的感染激增，加上新年慶祝活動即將到來，學校致力解決學生在寒假後重返課堂的問題。

美國明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）博士告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們將看到這個國家的病例數急劇上升，我們將很難維持日常生活的正常運轉。」

他說：「病毒暴風雪將在下月來襲，整個社會都會因此受到壓力。」

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨天表示，從現在一路到明年一月底，病例恐會持續增加。

專家警告，由於篩檢短缺加上突破性感染，飆升的確診人數將在未來幾週，讓醫院、緊急應變服務、以及學校和零售商店等陷入混亂。

貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）傳染病專家霍特茲（Peter Hoetz）告訴美國有線電視新聞網 （CNN）：「我們真的得很小心，不能對Omicron輕敵 。」

霍特茲說，染疫住院人數增加的同時，愈來愈多醫護確診使得醫院人力吃緊的情況也同樣令人憂心，加上有效治療愈來愈少，「我們正處在非常嚴重時期」。

數據顯示，自2020年初以來，美國迄今累計82萬5663人病故，最新一波住院大多是未接種疫苗者。

美國總統拜登（Joe Biden）本月公布對抗Omicron疫情新計畫，其中包括加強聯邦對醫院支援以及提供更多篩檢等。但有些專家表示，這對已快燎原的疫情來說，根本是杯水車薪，也為時已晚。

學校如何因應飆升的疫情也是關鍵，特別是對於在職父母而言。華盛頓和紐約的教育系統矢言會加強篩檢，好讓學校維持開放。與此同時，美國已有部分大學延後新學期或改為線上教學。

美國教育部長卡多納（Miguel Cardona）坦承存在教職員人力問題，但呼籲學校採取措施把孩子留在課堂上。

他告訴MSNBC，有別於去年閉校，「我們現在有更好的工具。學校應維持開放」，並說仍備有聯邦經費用於補強人力和篩檢。 歐斯特荷姆說：「我們的隧道盡頭確實有光，但是現在，大家必須先準備好長期抗戰。」

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