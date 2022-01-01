健身教練男友手機驚見「7女參戰片」　她超崩潰：年齡層很大

▲男友手機驚見「多人運動片」。（示意圖／ETtoday資料照）



圖文／鏡週刊

另一伴出軌已經很難受了，若再發現對方藏有令自己無法接受的癖好，想必十分崩潰。一名女網友就在27歲男友的手機中，意外發現「多人運動」的性愛影片，片中女主角有將近7位，且年齡都偏大，甚至有看起來年過40的熟女，讓她忍不住崩潰「40幾歲的阿姨他也要？」

原PO日前在爆料公社app「匿名館」指出，男友從去年底開始兼任健身房教練後，手機常有女性來電，由於雙方都知道對方手機密碼，可以互相查看，加上男友總說打來的都是學員，她便沒有太在意。

直到前陣子原PO收拾衣服準備送洗時，在男友外套內袋裡發現一支沒看過的手機，用了原本的手機密碼竟然打不開，改用寵物抱養的日期才成功解鎖，結果沒看還好，一看不得了，裡頭存有許多性愛照跟性愛影片，「我看不到幾片就吐了！」

原PO相當錯愕，表示那些性愛畫面都是「男生不露臉只露女生」，且場景她一眼就能認出是男友任職的健身房，對比男主角身上的特徵，她確定絕對是男友；更崩潰的是，女主角有將近7位，而且年齡層還很大，甚至看起來應該超過40歲的熟女，原PO不禁傻眼「我男友才27歲，40幾歲的阿姨他也要？」

目睹那些畫面後，原PO默默將手機放回，二話不說馬上搬回家住，「因為我不想再看到他的臉，就連想到都會讓我想吐。」就算男友幾天來打了上百通電話，原PO依舊避不見面。原PO感嘆，「信任一但破滅了，就回不去了。愛遊戲人間你就去吧！恕我不奉陪了！」

網友看完原PO的遭遇，紛紛留言安慰「這別說妳了，連我用想像的都想吐…」「玩咖終究是玩咖，死性不改！放生果斷很正確」「加油，擺脫過去，好好重生」「這段時間會很難熬，要加油」。



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