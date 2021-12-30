網購「買一送一」促銷益生菌　威德：吃到仿冒品如慢性自殺

生活中心／台北報導

年節將近，正值採購高峰期，網路購物詐騙猖獗程度，讓受害廠家疲於奔命，無法應付。相關業者表示，這種網路購物的詐騙嚴重程度，早已超越個別品牌的商業利益受損，更已形成一種無政府的法律失控狀態。尤其一些保健食品業者，更擔心造成受騙的消費者高度健康風險。

以近年廣受消費者喜愛的益生菌為例，幾個市場領先品牌都已遭遇被仿冒的命運，被仿冒的品牌不分本土或外國授權的品牌，不分土洋，只要品牌夠大，就有人仿冒。

根據在美式賣場的大品牌威德益生菌官方網站揭露，詐騙問題已困擾很久，特別從2021年下半年開始，台灣的多家保健食品廠商，普遍受害，不肖廠商已把保健食品產業，視為待宰羔羊，盡情屠殺。此事嚴重危害廠商權益及消費者健康安全，相關單位處理態度消極，不但未能改善交易秩序，更讓仿冒現象變本加厲。

不肖的廠商使用的詐騙手法，是看準消費者貪小便宜的心理，以促銷手法引誘消費者購買，多以買一送一等吸睛字眼投放廣告。威德益生菌官方表示，半年來已接獲許多消費者投訴，發現在網路購買的產品有異狀，經威德查證後，這些消費者都是向仿冒的粉絲專頁及一頁式購物網站購買。威德表示，誤食來路不明的保健食品，恐對身體健康造成嚴重後果，長期食用有如慢性自殺。

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威德指出，所有威德的產品，皆為合法安全認證之商品，並僅於威德官方網站和知名美式賣場販售，請消費者切勿從其他管道購買，以免損害身體健康和消費權益。