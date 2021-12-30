顏寬恒盤點中二困境：很多建設任內來不及開花結果　盼當選延續

▲顏寬恒參加政見辯論會。（圖／翻攝自YouTube／台中市選舉委員會）



記者黃巈禾／綜合報導

台中市第2選區立委補選將於明年1月9日投票，政見辯論會今（30日）晚登場。對於當選後在選區的建設和政策規劃，國民黨候選人顏寬恒列出中二選區面臨的城鄉差距、教育、托育的問題，並強調「過去很多建設，在我的任內來不及開花結果，所以希望未來有機會能夠當選，來繼續的延續」。

提問人提問，台中第2選區有5個行政區，包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區及大里區，每個行政區都有特色，請問候選人當選立委後，在未來2年將如何就台中第2選區最迫切需要中央支援的事項，才促請中央支援地方發展？

對此，顏寬恒表示，第2選區幅員很大，257平方公里、近40萬人口，鄉差距問題就是最大問題，過去致力於交通建設，包括前面提到的鐵路雙軌化、高架化、和美大橋、台74線草湖交流道等，就這些交通建設，加上民生問題包括停車、治水、防洪，這些都是維繫人民安居樂最重要的基礎，「過去很多建設，在我的任內來不及開花結果，所以希望未來有機會能夠當選，來繼續的延續」。

教育政策方面，顏寬恒指出，選區內的小學、國中、高中，隨著烏日區人口急速提升，很多學區內學生必須跨區就學，跨區就學問題在每個學校都是當務之急，所以必須新闢學校因應就學問題，霧峰只有霧峰國中、霧峰農工、私立明台高中，烏日只有一所明道中學高中部，大肚完全沒高中，龍井只有龍井高中，沙鹿只有沙鹿高工，像在沙鹿有2所大學、1所高中、4所國中、7所小學，但沙鹿國中國小學生必須跨區就讀，常常沒辦法排到學籍，必須到龍井或其他區域就讀。

托育政策部分，顏寬恒指出，第二選區公托無法滿足新手爸媽的需求，只有沙鹿區公托私托加總起來超過2成，而龍井、大肚公托數量還是零，台中市政府近年來積極推動，成效在全國名列前茅，但全台都面臨資源不足的問題，零到三歲幼兒送托保母或幼托機構，平均每月花費1.6萬，佔家庭所得比例20%，若能送到公托，佔家庭所得比例能下降到10%。

台中市第2選舉區立委補選候選人公辦電視政見辯論會今晚在大屯有線電視公司登場，台灣股票黨張炯春、無黨籍李昇翰、無黨籍林金連、民進黨林靜儀以及國民黨顏寬恒等5名候選人均到場。