世新全媒體整合型創客人才培育　資傳學生大秀線上策展直播作品成果

▲ 「全媒體整合型創客人才培育：線上策展直播」計畫成果發表暨頒獎典禮圓滿成功。

校園記者 陳文馨／撰稿、攝影

世新大學資訊傳播學系舉辦高教深耕計畫「全媒體整合型創客人才培育：線上策展直播」成果發表暨頒獎典禮，陳清河副校長、新聞傳播學院胡光夏院長及資傳系阮明淑主任親臨頒獎典禮給予勉勵。活動邀請到17LIVE品牌及企業溝通部副總凃佩君(Christine)以及資傳傑出系友黃暐凱(威力)兩位評審委員進行作品成果評比，為獲獎的同學們頒發獎狀及獎金以茲鼓勵。

計畫結合資傳系「資訊傳播概論」課程教學，與全媒體大樓「直播串流專區」的軟硬體設備，讓參與同學從企劃發想到製作播出，完整學習產製線上直播節目相關知識，充分展現資傳系「資訊設計」、「知識加值」、「網路傳播」三大核心技能。評審依據「內容豐富程度」、「製作創意表現」、「網友互動性」、「節目點閱率」等四大項目作為評分重點，並表示大家作品各擅勝場，充分感受同學們的創意與用心，凃佩君副總特別提醒同學們後台的流量及洞察報告是節目致勝的關鍵，了解節目的優缺點才能夠快速精準鎖定客群及優化節目內容，日後同學們有機會在製播節目時，可以多加留意。

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▲「全媒體整合型創客人才培育：線上策展直播」得獎名單。

經過評議，最後由「總匯猜猜猜-娛樂之愉」、「美妝時尚組-美叮美噹」、「文化大雜燴」三個組別分別拿下優勝獎；「Q&A組」、「ㄗˊㄅ組-遊三玩水」與「拜託ALL趴組-硬啦」等三組則榮獲佳作。其中「文化大雜燴」組別的企畫內容更是深受評審威力的青睞，威力認為以族群文化為本的主題內容，藉由直播的方式傳遞及展現，打破大眾對於少數民族的種族迷思，是很好的發想。

▲ 陳清河副校長教授頒發優勝獎給文化大雜燴組。

「傳播工作不會是一人獨立作業，必須透過團隊合作，大家各司其職一同來完成。」、「不管名次為何，大家做出來了都是得獎者！」陳清河副校長表示希望透過課程能夠讓同學們體認到在媒體工作的環境，團隊合作十分重要。且不論名次為何，過程才是最重要的，勉勵同學們「從做中學」，培養「德智兼修、手腦並用」的實作能力。

「大一的同學能夠做出這樣的影片相當優秀！」新聞傳播學院院長胡光夏表示同學們的作品相當驚艷，期許每位同學在未來四年的大學生活中都能充分利用校內資源一展長才，落實世新大學「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的教學特色！指導教授莊道明更說道，透過同學們的線上串流實作，直播活動期間為資傳系的頻道在一週內帶來超越5000次的造訪數！

▲ 17LIVE台灣暨東南亞品牌及企業溝通部副總凃佩君(中左)、資傳傑出系友黃暐凱(左二)、陳清河副校長(中右)、新聞傳播學院胡光夏院長(右二)、資傳系阮明淑主任(右一)及資傳系莊道明教授(左一)大讚學生創意。