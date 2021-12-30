無過敏原、零膽固醇！阿舍食品推出「植物蛋」　純素食者也可以吃

▲阿舍食品推出「植物蛋」，上圖為植物蛋做成的歐姆蛋。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

經過2年與台大食品科技研究所共同研製配方，阿舍食品推出全台第一個「Plant Based植物蛋」產品，有別於市面上的植物蛋多使用豆類去模擬蛋的口感，阿舍所推出的「未來蛋」則是採用「大米蛋白」作為主要原料，不僅蛋白質含量更高，同時在塑型上更能呈現蛋的綿密與濃稠感，加入如葉黃素和礦物質、膳食纖維等有助人體健康的成分，無過敏原、零膽固醇，純素者也可食用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲植物蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

微風集團董事長廖鎮漢表示，目前全球的植物基飲食仍以西方國家為主，但放眼現在的全球環境變遷以及健康飲食風氣的崛起，植物基飲食勢必成為未來主流。歷經多次品評測試與改良後，相較於市面上的植物蛋產品，未來蛋不僅烹煮時間更短，同時在風味與質地上更加可口綿密，另外在配方上全部採用植物原料，無過敏原、零膽固醇、純素食等，讓消費者吃的安心也能吃得健康。

▲阿舍食品推出「植物蛋」，無過敏原、純素食者也可以吃。（圖／記者黃士原攝）

「Plant Based植物蛋」以粉狀呈現，使用時打開包裝後，加入冷水攪拌均勻，其就有點像打散的蛋液，然後就可以倒鍋子加熱，放入鍋中翻炒讓它變成半凝固狀，可以與白飯搭配變成素食蛋炒飯，也可以做成歐姆蛋，或者夾入可頌或吐司變成三明治。

▲八方雲集新品牌「芳珍蔬食」，以天然食材為主，輔以少量植物肉，讓產品不但營養均衡。（圖／記者黃士原攝）

目前有八方雲集、梁社漢排骨、丹堤咖啡、百芳池上便當、八方台式麵屋等5個品牌的八方雲集，將積極發展蔬食市場，新品牌「芳珍蔬食」首家門市開在台北市民權東路、復興北路口，12月29日開幕。「芳珍蔬食」為滿足現代人健康養生的新時尚趨勢，以及為宗教信仰人士提供多樣化餐點選擇，研發主廚以天然食材為主，輔以少量植物肉，讓產品不但營養均衡，更增添美味口感。菜單品項包括有煎餃、水餃、抄手、滷味拼盤、小菜、乾拌麵、湯麵、湯品及飲品，素食者都可以享用。