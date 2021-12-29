診所開幕「預約送禮」詐領補助　原是中醫師不懂系統瞎搞惹禍

▲健保署移送黃姓中醫涉嫌詐領健保，檢察官查出原來只是不會操作申報系統。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

黃姓中醫師去年在台北市信義區新開中醫診所，風光開幕並舉辦預約送驚喜活動，結果被健保署調查發現，黃醫開幕當月的看診名單，有近30人沒有實際看診，診所涉嫌詐騙2萬多元健保補助，裁罰停業3個月並移送法辦，但台北地檢署調查認為，黃醫是真的不會操作健保申報系統，且已繳回溢領，並不是有意詐騙，29日將黃處分不起訴。

據了解，黃姓中醫師原本在高雄地區受雇看診，2020年1月北上開業，為了打響知名度，舉辦開幕活動，親朋好友奔相走告，紛紛拿出健保卡搶當早鳥病患，黃醫親自把慕名預約的親朋好友資料輸入電腦，因當時診所尚未開業，也還沒與健保署取得連線，並沒發生異狀。

隔一陣子後，黃醫發現當初輸入的開幕預約名單全都上傳健保署，趕緊向健保署說明，坦承其中有不少病患預約但沒到，並將多領的2、3萬元健保補助繳回，不過因為健保署其實早就發現有異狀而展開調查，因此仍裁罰診所1倍詐領金額，並且停業3個月。

黃醫遭移送北檢後，喊冤過去從沒親自操作過健保申報，不知道怎麼會把預約名單上傳健保署，健保申報系統業者也證稱，前往診所了解後，發現黃醫師真的對系統很不熟，得從頭一步一步指導，檢察官考量黃醫事後主動說明並退錢等情狀，認為黃醫並無詐欺犯意，處分不起訴。

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