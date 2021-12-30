男人是否去酒店？內行傳授「3個超鬼細節」秒抓包　老司機皮皮剉

▲常去酒店的人都懂這些代號暗語。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

另一半常常上酒店其實有跡可循！一名內行人透露，經過他長年以來的經驗觀察，可以從3個面向看出對方是不是去酒店，包括樓層、代號、打火機。網友看完都五體投地說，「你會不會變成男性公敵啊！」

原PO在Dcard分享「如何知道男人有沒有去酒店」的3大技巧，第一是「樓層」，真正的老司機跟兄弟約酒店時，不可能直接說要去哪間酒店，通常是以「幾樓」來代替，「台北的話，比如8樓龍亨、7樓麗園、b1巴塞」，如果聽到另一半在講樓層就要注意。

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▲聽到另一半和朋友說要去「幾樓」就得注意。（示意圖／記者林裕豐翻攝）



第二個技巧是「代號」，常去的老司機就會被問「有沒有認識的幹部？」酒店文化中的幹部是指接待、業務，或是會聽到他們在說幾月幾號要「回單」，意指結清帳單。此外，如果有帶小姐出場過夜，就會被問到「她有沒有出？」原PO還提到一個冷知識，酒店的服務生會被稱作「少爺」，所以可以從另一半的平常用詞習慣，觀察出對方是否常去酒店。

第三個技巧是「打火機」，酒店都會訂製打火機，如果另一半有抽菸，可以注意打火機上的字樣，酒店的打火機會有「俱樂部、會所、會館」等LOGO。

網友看完分析全驚呼，「你怎麼那麼厲害，你是老司機喔」、「你會不會變成男性公敵啊好好笑 ，可以出一篇怎麼分辨常去夜店的男生嗎」、「沒去過，但好像學到什麼奇怪的知識了」、「能不能出一篇女人有沒有外遇的知識」、「女孩們聽到他們說音樂教室時要豎起耳朵呀」。