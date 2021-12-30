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成德高中絕美圖書館啟用　沿小山丘打造還能遠眺市景

▲新竹市長林智堅今天參訪成德高中全新圖書館（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今天參訪成德高中全新圖書館（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

迎接2022年，成德高中全新圖書館今正式啟用，新竹市長林智堅今天參訪時說，成德高中位於山丘上，建築師張樞沿著山陵起伏興建出兩層樓的圖書館，再以大片落地窗將戶外綠地延伸至室內，館內各閱讀空間都可見戶外老松等綠蔭，位於二樓還設有「閱讀景觀席」，可遠眺南寮等地。他讚，「像極了咖啡店」。

成德高中圖書館座落於新校門入口的右側，並串聯兩棟校舍，館內藏書共四萬多冊，大片落地窗將綠地與圖書館建築結合，提供師生親近自然、討論學習教育空間。成德高中特別添購最新款蘋果IMac 電腦，提升學生閱讀及查閱的功能。

市長林智堅表示，市府在新校園運動迄今已投入50 億經費，協助進行新建校舍及老舊校舍拆除整建，除了繼續辦理老舊校舍整建外，也將努力推動校園美學。成德高中是一所完全中學，建築師張樞之前改造3棟校舍，並以成德高中地勢高優勢，在校舍、圖書館興建多個觀景小窗，讓師生享有無敵美景。他也盼，學生在充滿美學的環境中學習，潛移默化提升美學素養。

成德高中校長楊青山表示，成德高中以前圖書館僅有一座教室大，現在圖書館則放大四倍，總計176坪，讓全校師生有最好閱讀環境。

高二的許姓學生表示，以前圖書館在地下室，走道只能容納一人通過，現在圖書館總計兩層，「空間寬敞、舒適」，她最喜歡大階梯閱讀區，邊曬太陽邊看書很舒服。

資訊組卓老師則說，如今圖書館明亮又寬敞，大片落地窗還可觀景，在圖書館邊看景邊辦公「很幸福」。

教育處表示，將設計力導入校園，不僅師生受惠，連周邊社區居民也能改善到環境改變。目前新竹市則有虎林國中、南隘國小、竹光國中、建功高中、香山高中、育賢國中及關埔國小等七座社區共讀站。社區共讀站提供書籍、多項設備，供學生使用。

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