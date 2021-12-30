歲末年終尾牙餐敘多 大園分局即起執行封鎖式路檢取締酒駕

▲因應歲末年終尾牙餐敘多，警方加強取締酒駕。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

隨著本土新冠肺疫情趨緩，民眾酒駕事件迅速提升，桃園市政府警察局大園分局12月共查獲64件酒駕案件中，有3件為酒駕肇事，為此警方特別提高取締的強度及密度，自30日起至明年農曆過年期間，每日於轄內易發生酒駕或肇事的時(路)段，以優勢警力執行封鎖式路檢，加強機動巡邏攔檢期杜絕酒駕。

▲即日起每天規劃編排取締酒駕勤務，以強力執法手段，遏阻酒駕行為。（圖／大園警分局提供）

大園警方表示、近期全國發生多起酒駕肇事案件，引起社會輿論關注，加上目前正值歲末年終尾牙聚餐旺季，桃園市政府警察局大園分局為避免民眾酒後駕車影響其他用路人安全，即日起至明年農曆年節期間，每天規劃編排取締酒駕勤務，以強力執法手段，遏阻酒駕行為，展現「酒駕零容忍」決心。

▲▼提高取締的強度及密度，將以優勢警力執行封鎖式路檢及加強機動巡邏攔檢期杜絕酒駕。（圖／大園警分局提供）

另外為降低交通事故發生率，自6月28日起執行「路安專案」，加強取締交通違規及超速，針對轄內大園區台61線、中山南路、大觀路、三民路一段、大竹南路、海港路，及觀音區大觀路一段、中山路二段、大潭北路、成功路一段、忠愛路二段等11個易超速肇事路段，加強編排機動測速勤務取締超速，統計至12月26日止共取締超速24,474件，希望藉由「降速」有效防制交通事故發生，達到嚇阻作用，維護用路人安全。