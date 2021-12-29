從乞丐故事看人心　名律師挺瑞莎：再好的人在某些人眼裡還是壞人

▲瑞莎近年投身台灣體壇，致力培育體操選手。（圖／翻攝自瑞莎臉書）



記者崔子柔／綜合報導

藝人瑞莎成立「瑞星韻律體操協會」，28日遭選手家長指控斂財、形象假面，例如參加價碼30萬的商演，發給主演選手的款項僅5萬元，也沒有公布協會帳目，引起外界關注。律師呂秋遠今（29）日凌晨則發文挺瑞莎，「只要成為自己心目中的好人就可以了，真的不需要去取悅全世界」。

呂秋遠在臉書發文表示，他曾聽過一個笑話，有個人平常經過乞丐身邊都會施捨10元，有天他只給了5元，卻遭乞丐質疑，他解釋因為最近要結婚，想存點錢，沒想到乞丐給了他一巴掌，說「你好意思用我的五元去結婚？」

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呂秋遠表示，這個故事如果發生在現實世界就一點也不好笑，「原本你提供的善意，最後會被某些眼紅，或是習慣享受好處的人抨擊」，他認為，許多人善意的付出會被當成理所當然，「你要做好事，你就得一輩子窮，你要是有點錢，就是靠做好事有錢，就叫做斂財。早先你給我好處，你就不該收回，要是收回，我就要踢爆你的假面具」。

呂秋遠提到，這個世界就是如此，總有人看你不順眼，不過這些都沒關係，「人家怎麼講，人生還是得過、路還是得走下去，這麼在意討厭我們的人說什麼，那不就辜負了那些真正愛我們的人，包括自己？」

呂秋遠說，人也奇怪，對於多數喜歡自己的人會覺得理所當然，對於少數討厭自己的人就覺得如坐針氈，但「這世界原本就是這樣，當越來越多人認識你，就會有越來越多人討厭你」，「就持續做自己想做的事情吧！畢竟在台灣這個社會裡，零惡評的人原本就只有伍佰老師與金城武」。

「瑞莎已經為台灣做了很多的事情，或許那些辱罵她的人，根本沒想到，她只要專心代言，就是幾百萬元入帳，誰還需要公布帳目去斂財？」呂秋遠最後說，「如果你現在遇到跟瑞莎一樣的情況，請你記得這句話：『どんなに良い人間でも、きちんとがんばっていれば誰かの物語では悪役になる』（就算是再好的人，只要有在認真努力的做事，在某些人故事中，也會成為壞人）你只要成為自己心目中的好人就可以了，真的不需要去取悅全世界。」