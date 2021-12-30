罕見！「榮耀首席」職位沒警官敢搶　幹部曝原因是這2人

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣警局近日調動3名中階警官，但有「首席」之稱的彰化分局偵查隊長以及溪湖分局偵查隊長都無人爭取。某內部幹部透露，可能是因為將調任彰化分局副分局長的鐘振邦曾擔任彰化分局偵查隊長，刑警大隊長許忠彥也待過，有「2名前隊長」在，大家也就不敢表態了。

▲彰化縣警局。（資料照／記者唐詠絮翻攝）

台北市警局今年8月12日發布人事調動命令，413名警官大風吹。警政署也在9月13日發布直轄市政府警察局督察等重要警職人事案，87名高階警官大調動，一度掀起外界熱議。

而彰化縣警局本月29日也宣布調動3名中階警官，根據《自由時報》報導，原本被視為榮耀首席的彰化分局偵查隊長一職，和溪湖分局偵查隊長都罕見無人爭取，內部幹部透露，將調任至彰化分局的鐘振邦曾擔任彰化分局偵查隊長，刑警大隊長許忠彥也待過同職位，有這2名前隊長在，大家自然不敢搶。

▼▲鐘振邦（上）和許忠彥（下）都曾擔任彰化分局偵查隊長。（圖／取自彰化縣警局網站）

據了解，此次調動包含鐘振邦，將從和美分局副分局長調至彰化分局副分局長；彰化分局偵查隊長詹廷育調陞和美分局副分局長；溪湖分局偵查隊長楊昭賢則調陞少年警察隊副隊長。

其中，鐘振邦畢業於中央警察大學刑事警察系第69期，曾任彰化分局偵查隊分隊長、4任所長、北斗分局偵查隊隊長、彰化分局偵查隊隊長、員林分局偵查隊隊長、和美分局副分局等等。

刑警大隊長許忠彥則畢業於警察大學61期、亞洲大學國際企業管理學系研究所碩士，曾擔任彰化分局偵查隊隊長、刑事警察局偵查第六大隊隊長、新竹市警局刑事警察大隊大隊長等等。