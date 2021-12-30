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最美跨年闖關拿好禮！開箱ASUS OLED筆電體驗會拍網美照品咖啡

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北信義區熱鬧滾滾，跨年逛街別錯過ASUS OLED筆電體驗會闖關拿好禮。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

跨年哪裡去？被網友譽為「最美跨年」的台北信義區熱鬧滾滾，除了有滿滿過節氛圍的燈飾裝扮之外，松高微風戶外廣場打造一整座時尚ASUS OLED筆電體驗會，展出華碩OLED筆電最新兩大生力軍，包括有16：10黃金比例螢幕的ASUS Zenbook 14X OLED與可依使用情境自在切換的ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一平板電腦，不但可以親身使用體驗，還有3大網美拍照區，並可品嚐特調咖啡、闖關拿好禮，快來看看體驗區有多好玩！

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會。（圖／記者湯興漢攝）

▲松高微風戶外廣場打造一整座時尚ASUS OLED筆電體驗會。

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會。（圖／記者湯興漢攝）

▲ASUS OLED筆電體驗會有3大網美拍照區。

座落在松高微風戶外廣場的ASUS OLED筆電體驗會超夢幻，中間是一整台大型OLED筆電，這可是不能錯過必拍的網美打卡景點，仔細看螢幕中的畫面可是有玄機，螢幕會出現超大彩虹翅膀，不需要高超拍照技巧，只要站在筆電前即可以拍出錯位天使照，讓跨年逛街時刻增添驚喜度；一旁藍色的Zenbook OLED展區展示ASUS Zenbook 14X OLED，可拍出冷豔科技感網美照，中間交錯的展示臺就像螢幕中的漸層點陣圖，讓網美照更有趣味感；另一旁的螢光粉紅色Vivobook OLED展區展示ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一平板電腦，並以紅色圓球打造出前衛感，或坐或靠即可拍出時尚大片，和朋友一起逛信義區時千萬別錯過！

▲▼ASUS,OLED,體驗會。（圖／ASUS提供）

▲必拍的網美打卡景點，不需要高超拍照技巧，只要站在筆電前即可以拍出錯位天使照。（圖／ASUS提供）

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍色的Zenbook OLED展區展示ASUS Zenbook 14X OLED，可拍出冷豔科技感網美照。

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲體驗筆電可直接在同一個螢幕上看出有德國萊因與SGS護眼雙認證、降低70%有害藍光後的畫面。

這個ASUS OLED筆電體驗會可不止拍拍網美照而已，現場可直接看出OLED螢幕和LED螢幕到底差在哪裡。ASUS Zenbook 14X OLED採用14吋16：10黃金比例OLED螢幕，較標準16：9螢幕多了18%視覺工作空間，2.8K高解析度與100% DCI-P3廣色域，呈現最深邃的黑色與繽紛生動色彩，0.2 ms疾速反應時間，觀看體驗流暢自如，體驗筆電可直接在同一個螢幕上看出有德國萊因與SGS護眼雙認證、降低70%有害藍光後的畫面，可發現畫面更鮮艷、黑色部分更黑，視覺上更舒適。

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲螢光粉紅色Vivobook OLED展區展示ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一平板電腦，並以紅色圓球打造出前衛感

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一平板，可直接使用ASUS Pen 2.0觸控筆操控螢幕。

ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一平板電腦體驗區也很有趣，搭載13.3吋OLED Dolby Vision極窄邊框觸控螢幕、四個揚聲器與Dolby Atmos杜比全景聲環繞音效，帶來精準色彩與零失真的清亮聲音，外接磁吸式全尺寸鍵盤、170度螢幕轉軸可拆式支架及ASUS Pen 2.0觸控筆，可當成筆電也可以當成平板使用，並可直接使用ASUS Pen 2.0觸控筆操控螢幕，更輕巧方便攜帶，多工模式靈活切換，兼具娛樂與生產力，後方更展出OLED螢幕筆電以及LCD螢幕筆電的差別，肉眼即可看出OLED螢幕畫質更清晰，色彩亮度更鮮明，比較後感覺OLED螢幕視覺上很舒服不費力。

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲展出OLED螢幕筆電（左）以及LCD螢幕筆電（右）的差別，肉眼即可看出OLED螢幕（左）畫質更清晰。

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲參與闖關活動送Zenbook限定口味咖啡，加碼再送現煮咖啡1杯。

邊體驗最新OLED螢幕驚艷色彩的筆電還可喝到咖啡！活動期間週五～週日13:00~19:00現場參與闖關活動送Zenbook限定口味咖啡，加碼再送現煮咖啡1杯，每日限量供應送完為止，週六更邀請世界冠軍咖啡師世界冠軍咖啡師示範手沖咖啡，闖關活動後並可抽Zenbook x 興波咖啡聯名手沖咖啡組，活動後於ASUS FB粉絲團公佈得獎名單，共抽出10名，別錯過趣味體驗會，跨年假期快衝一波！

▲▼ASUS商用DT+OLED睛彩世界體驗會(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲完成現場指定問券，即可拿好禮抽筆電！

SUS OLED筆電體驗會
地點►台北市信義區微風松高戶外廣場
時間►12/25～1/2(日) 11:00～20:00 (週一~四13:00開始)
週六限定►世界冠軍咖啡師/興波咖啡創辦人吳則霖手沖咖啡示範（1/1 14:00、15:00、16:00）

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