華碩新創作者筆電ProArt Studiobook與高階Zenbook改用OLED螢幕

▲華碩稍早的筆電大軍當中，最大亮點莫過於這款搭載 ASUS Dial 控制圓盤的創作者筆電。（圖／取自ASUS直播）

特約記者洪聖壹／綜合報導

原本每年 IFA 期間，都會舉辦年度筆電產品發表活動的華碩，今年受到疫情的關係，稍早以線上活動的形式舉辦《CREATE THE UNCREATED》新品發表會。圍繞在「創作」的核心，宣布全系列創作者筆電都用上高規格OLED螢幕，並且推出專為教育、遠距需求而設計的 Chromebook系列產品。

全面搶攻創作者市場

ProArt Studiobook 是為了建築設計師、3D設計師所設計，為了因應工程師們對筆電產品高效能、穩定性的需求。華碩針對圖片編修、影音編輯，更新 Zenbook Pro/Pro Duo 兩款特殊產品。而因為影音創作普及，針對簡單影音編修，推出新款Vivobook Pro。

華碩針對今年的創作者筆電，全面換上 OLED 面板，特色如下：

1.廣色域 DCI P3、Pantone 認證

2.低藍光特性：為了讓色彩準確，華碩降低有害藍光，415~416 波長光源，比一般 LCD降低藍光效果高達 70%。

3.低亮度色彩呈現：著重不用刻意提高亮度也能呈現完整色彩，使用者就不用屈就環境亮度，一直保持顏色非常好的狀態底下。

4.高對比呈現：OLED面板特色就是可以控制每一個像素點的亮暗，跟一般 LCD優勢在於色彩分佈均勻。

5.有非常快的反應時間：OLED 面本直接控制每一個像素點的開關，反應速度達到 0.2 毫秒，瞬間就可以點亮整塊螢幕。

針對烙印的問題，華碩加入三點保護機制，第一是 ASUS OLED Care。第二是筆電出廠的時候，預設 Windows dark的模式。第三個開啟螢幕保護程式，藉此延長螢幕壽命。

除了 OLED，另外一大特色就是在筆電上首度整合控制圓盤，名稱定為“ASUS Dial"，支援 Adobe Photoshop、Adobe After Effects、Adobe Premiere 等 Adobe軟體，官方也透露，未來將加入更多 Adobe CC 的產品支援，而為了讓新進用戶能實際體驗到新品優勢，所以每個新款創作者筆電的消費者，都可以獲得 Adobe CC 一到三個月體驗版序號。

ProArt Studiobook/ProArt Studiobook Pro



這次最高規格的創作者筆電強調 OLED 面板、高效能、I/O 擴充、高穩定影音輸出等四大特色，最特別的是加入 ASUS Dial，而且相容微軟 Windows Dial系列產品，全機採鋁鎂合金材質，設計以線條形式呈現質感，A 件強調不沾指紋，耐用度方面提供軍規測試，甚至連 USB 的插槽耐用度也有所提升。

如果仔細看鍵盤，上面特別加入兩個快捷鍵，讓使用者自定義。而在觸控板上面跟一般筆電不一樣，多了三個實體按鍵，藉此迎合 3D 軟體快捷鍵，其中中間的按鍵是對應滑鼠中鍵，透過這樣的形式，即便忘了攜帶滑鼠，也能直接透過觸控板跟鍵盤來操作，對於外出作業或者提案相當有幫助。另外鍵盤上也加入數字鍵跟方向鍵，提供一個全尺寸設計，控制鍵有斜紋設計。

螢幕方面，ProArt Studiobook 系列是全球第一款採用 16:10 OLED 面板的筆電產品，在出場的時候就進行校色，亮度 550nits，色準方面強調是 Delta E ≦2。

效能方面提供 intel Xeon W 系列與 AMD Ryzen 5000 系列，因應處理器的不同各自搭載 RTX A5000 系列顯卡與 3070 顯卡。記憶體提供兩個 SODIMM，跟兩個 M.2插槽，其中一個 M.2 更提供高達PCIe 4.0 X4。

散熱方面，散熱器解熱能力高達 140W。 I/O的部分提供 HDMI 2.1 支援 8K 與 10 K 顯示。內建 SD E 7.0 傳輸速度高達 950 mb/s，另外傳輸埠也相當豐富。音效方面提供 3.5mm 耳機孔，內建 ESS 晶片、提供 Hi-Res 高解析音樂傳輸。收音麥克風也加入降噪功能，不會因為背景聲而影響會議的過程。

ASUS Vivobook Pro 16/14

Vivobook Pro 共有 16 吋跟 14 吋兩種，最大特色是加入 ASUS DialPad，在觸控板上加入虛擬轉盤設計。透過快捷鍵就可以喚出。該系列筆電採用 AMD Ryzen 5000 H系列處理器、32GB RAM、支援 WiFi 6傳輸。另外有Intel 第11代H系列處理器版本，配上的是 RTX3050Ti獨立顯卡，在散熱方面提供雙風扇設計搭配雙導管配置，解熱能力遠超過處理器可能發熱的溫度，側邊 I/O 也豐富。

Vivobook Pro 採用全金屬設計，螢幕邊框上還有個非常貼心的設計，就是針對隱私問題，在自拍鏡頭加入實體開關，不用擔心隱私外露問題。針對麥克風加入 AI降噪。WiFi 連線方面提供 Smart Connect功能。音效方面一樣通過 Haman/ Kadan認證，每個鍵帽弧度0.2mm ，鍵程1.35mm，而且還有背光。這次電源鍵整合指紋辨識，但是電源鍵下壓的力道需要強一點，避免誤觸。Vivobook Pro AMD 版本提供零度黑、極光白。Intel 版本無限灰、前衛銀。

ASUS Zenbook

今年的 ASUS Zenbook 著重輕薄好攜帶，並且擁有長時間續航力，共有UX5400 跟 UX5401兩款。UX5400 提供第二螢幕 ScreenPad。四邊窄邊框、視覺看起來更大，轉軸是 180 度翻轉，可以直接攤平在桌上。至於 UX5401，最大不同是提供虛擬數字鍵。

這次 Zenbook 系列都配備 16:10 的 4K OLED 面板，解析度範圍更大，一樣 HDR認證、TUV濾藍光，效能方面，兩者都採用 Intel 11 代處理器、不過 UX5400 可以加 MX 540系列獨顯，兩者都支援華碩智慧效能技術（ASUS AIPT），而今年的 AIPT 也做了升級：

1.效能：共有平衡、標準跟效能三種模式可以切換，全開可以提升 70% 的效能表現。

2.可以透過快速鍵(fn+F) 切換三種不同模式

3.新的散熱風扇可以解到 40W 的散熱效能，一般 intel 第 11 代處理器發熱頂多 28 W。

在 WiFi 連線方面，也加入 WiFi Master Premire：除了 WiFi 6 還有Smart Connect，還有 WiFi Stabilizer，可以過濾高頻雜訊，讓 WiFi 連線更加穩定。音效方面同樣採用Haman/ Kadan認證音效。I/O充足，還額外提供 microHDMI轉 RJ45 轉接器。

設計方面，是簡易拆卸容易維修。機身內部提供兩個 M.2 插槽 可以自己擴充記憶體。耐用度方面強調提供多項軍規認證，包括華碩實驗室也自主提供多種耐用測試，像是鍵盤防水測試、轉軸測試等等。

顯示面板方面，今年改用 OLED 面板，13 吋解析度是 FHD 商用筆電從玻璃鏡面改為防眩光霧面玻璃。針對視訊需求，加入 AI 降噪、WiFi Master跟影像降噪功能 3DNR，透過清除噪點，讓對方看得更清楚。針對辦公室在 A 件加入指示燈，像是在開會、打電話，就會有指示燈，避免工作中斷。側邊 I/O 支援多螢幕需求。

除了ProArt Studiobook系列、Zenboook 系列，今年還有相當特殊的 Expertbook B5，特色是支援觸控筆。另外在 Chromebook 方面，加入 CX5500、CM3 兩個新成員，前者外觀採用磨砂材質、抗指紋，主要針對工程師需求設計，提供 16GB＋512GB、純粹白版本。

至於 CM3 看起來像是平板，大小是10.5 寸，但是提供特殊的鍵盤支架，搭載聯發科處理器，續航力12小時，可以在平板、鍵盤之間切換使用，外接鍵盤可進行 6 度抬升，內建觸控筆、支援快充，充電15秒可以使用45分鐘，續航力約 12 小時。

＊小結：

針對創作者需求，華碩今年全面改用 OLED 面板，提供全新的 ASUS Dial 控制圓盤，瞄準的是口袋較深、對於筆電規格需求較高的用戶。而面向普羅大眾，全新的 Zenbook 在觸控板上配置了第二螢幕，實用性有待商確，但也不失為一個多工解決方案。比較有趣的是 Chromebook 帶來的改變，尤其是 CM3 還內建觸控筆，如果價格控制得當，相信可以獲得不少教育用戶青睞。