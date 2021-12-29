賴清德處理「鄰居」借鏡以色列　長期合作、彼此瞭解才有和平

▲賴清德出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」。（圖／總統府提供，下同）



記者黃巈禾／台北報導

對於如何處理「鄰居」，副總統賴清德今（29日）表示，過去擔任台南市長拜訪以色列，從時任總理納坦雅胡一席話得到啟發，長期兩國人民合作，彼此了解、彼此信任，這樣的和平才會有保障。他直言「中東要和平，或是在海峽兩岸要和平，其實這樣的精神，也許都有相同的地方」。

賴清德出席「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」。他指出，以色列跟台灣有許多相像地方，都是民主、自由的體制，非常注重人權；其次，以色列跟台灣都缺乏天然資源，兩國人民非常努力、打拚，目前在國際社會上也受到肯定及支持。

賴清德提及，擔任台南市長任內曾到以色列參訪，留下深刻印象，以色列的天然環境遠比台灣辛苦，但以色列猶太民族仍克服各種天然的困境，不僅讓農業可以很好的發展，農產品甚至還能外銷到歐盟，非常不簡單。

賴清德指出，當台南市長出訪以色列，與時任總理納坦雅胡有過短暫意見交流，他問納坦雅胡怎麼解決「鄰居」的議題，「他的答案給我很多的啟發」，納坦雅胡說，以色列不相信門起門來，少數人簽一紙協定就有辦法確保和平，而是應該合作，所以以色列現在幫助埃及、約旦、敘利亞農業，長期兩國人民之間合作，彼此了解、彼此信任，這樣的和平才會有保障。

賴清德直言，那樣的一番話，讓他很有啟發，「中東要和平，或是在海峽兩岸要和平，其實這樣的精神，也許都有相同的地方」。