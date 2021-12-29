「體驗1日竹科媽媽！」他PO照反擊：誰說新竹美食沙漠…留言區戰翻

▲新竹火車站。（圖／記者陳凱力攝）



記者黃可昀／綜合報導

新竹時常被外地人笑稱是「美食沙漠」，但其實有很多外行人不懂的在地美食！一名網友今天拜訪新竹，中午隨便挑了一間麵店吃，還順道買了有名的排隊手搖飲，「除了麥當勞明明就還有其他選擇，到底是誰說新竹是美食沙漠？」引起網友熱議。

原PO在PTT表示，每次說到新竹，總會有人說是美食沙漠，他今天走訪新竹就實際驗證一下傳說，在路邊隨便找了一家麵店解決午餐，「裡面高朋滿座」，吃完乾麵後還順便買了當地知名的手搖飲，「體驗了一下竹科媽媽的日常生活」。

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▲原PO認為新竹還是有在地小吃，內行人才知道的。（圖／翻攝自PTT）



原PO認為，以前都聽人家說新竹只有麥當勞可以吃，不過他今天隨機挑了一間麵店吃，結果並沒踩雷，很多當地人也到這家店用餐，可見新竹並非沒有美食，而是大家都不懂得挖掘，而且「一整個中午下來只要150元有找」，還比吃麥當勞更便宜。

不過網友隨即留言吐槽，「看起來還是麥當勞比較優」、「以為100元有找，結果要150…」、「看不懂到底是在反串還是」、「當地有一堆有錢又沒得選的盤子，是我也坑你哈。」當地人反駁，「新竹車站明明一堆好吃的」、「外地仔一直批評新竹美食，但是又沒膽來開一間南部美食。」