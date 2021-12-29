重罰酒駕3方向曝光！網揪「超扯Bug」氣炸：命只值一台車？

▲近來酒駕悲劇頻傳。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

即便再三強調「酒後不開車」，但酒駕悲劇卻頻傳，交通部長王國材表示，經評估，目前將針對3方向修法，其中一項就是「首次酒駕使人重傷或死亡就沒入車輛」。對此，不少網友忍不住傻眼表示，「還要死人才沒收喔 ？命只值一台車」、「沒撞死人就沒關係了嗎」。

本站稍早報導《交通部要修法「重罰酒駕」！累犯時限延長 10年內被抓2次罰9萬》，王國材表示，由於108年4月已針對酒駕加重罰則，目前評估有3方向可修正。

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1.首次酒駕使人重傷或死亡就沒入車輛，現有法條是酒駕累犯使人重傷或死亡才會沒入車輛。

2.目前法規對酒駕累犯定義為「五年內兩次以上酒駕者」，預計將延長時限，改為「十年內兩次以上酒駕者」即為累犯。

3.提高酒駕者同車乘客的罰款，現有罰款為600到3000元，交通部認為過低，需要調整，至於要提高到多少仍在討論。

▲網友對修法方向感到不解。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

對此，就有不少人對第1項感到匪夷所思，紛紛在PTT上直呼「鼓勵酒駕不要撞死人？偉哉」、「白痴嗎？要死人才扣車」、「撞死人才沒入有個屁用」、「撞死人的車基本上都是事故車了，笑死」、「為什麼撞死人才沒車，超標就該沒收好嗎」、「哇～一輛車換一條命」、「肇事就該沒入車輛吧」、「還是太輕了」。

此外，也有些網友回應，「10年內才算累犯，10年後可以歸0嗎」、「計算累犯次數居然還有期限，笑死人」、「累犯為啥有年限？給你再爽一次的機會」、「初犯撞死人扣車蠻合理的，不過累犯就要改成酒駕就沒收，累犯才是重點」、「會酒駕的人就是僥倖心態不會出事，要出事才扣車跟沒改一樣」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。