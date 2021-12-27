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深陷違建風暴！顏寬恒驚爆驚：16位檢察官進駐第二選區盯著他

▲深陷違建風暴 顏寬恒語出驚人「16位檢察官進駐第二選區」。（圖／民眾提供）

▲深陷違建風暴 顏寬恒語出驚人「16位檢察官進駐第二選區」。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

中二選區立委補選投票倒數計時，國民黨籍的候選人顏寬恒今天舉行記者會，原本是要闡述「公托公幼政策」，但媒體都聚焦在顏家有關龍井和沙鹿的國有地上疑違規擴建千坪莊園。今天顏寬恒語出驚人地表示，得到資訊「財政部向國有財產署下達指令，另有16位檢察官進駐第二選區盯住顏寬恒。」怒斥綠營動用國家公權力、檢調機關、公務機關對在野黨候選人政治偵查。

從宣布補選開始就深陷違建風暴的顏寬恒，日前又被爆料，位在沙鹿和龍井交接的千坪莊園疑似有違規擴建和違建的情況，沙鹿區公所表示最晚本周就會前往查報，交由都發局認定是否有違建。

顏寬恒今天在記者會上強調，一切建築物當初是委託專業建築師及評鑑單位，按照法律規範來申辦，是不是有違章，不是寬恒說了算、不是媒體說了算，也不是民進黨說了算，都按照專業、主管機關來進行核定。

顏寬恒也提出質疑，國產署到底是主動提供資料給爆料者，還是爆料者事後向國產署要求提供資料。顏寬恒還也爆料，有得到資訊，財政部向國有財產署下達指令，此外，選區內也指派16位檢察官進駐第二選區，他們就是要控住顏寬恒。

台中地檢署也發布新聞稿駁斥顏寬恒說法，表示選前一個月每天由1名檢察官值班進行選舉查察、受理當日選舉案件。投票日及之前，由主任檢察官進駐3個警分局，檢方嚴查賄選並沒有政治考量。某候選人指稱「二選區也選派16 位檢察官進駐，要看住他」，絕非事實。

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