台電、中油各出8千萬改建動物園　陳其邁被酸「5億市長」發聲了

▲高雄市長陳其邁回應動物園改建案。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府推動壽山動物園改建，總經費5億元，但內部公文外洩，曝光台電、中油、中鋼各出了8千萬經費，而市府僅自籌5千萬，由於其他4.5億全來自國營事業或民間企業引來外界質疑，高雄市長陳其邁被酸是「5億市長」。他今天出席活動時回應，這樣的回饋制度已行之有年，這也是他的責任及義務。

資深媒體人李艷秋今在臉書 PO文指出，高雄壽山動物園改建，台電、中油、中鋼各出8千萬，市府自籌5千萬。這件事曝光，是因為市府給台電的公文外洩，內容清楚明白的要求台電出8千萬，後來證實，台電如數支付，一毛也不敢少。

李艷秋說，公文會曝光，表示內部有人看不下去，台電中油是國營事業，拿納稅人的錢大撒幣，拍執政者馬屁，做自己的公關。請問台電、中油，你們要漲價時又是什麼嘴臉？現在萬物齊漲，老百姓咬緊牙關度難關，你們這些賺得腦滿腸肥的國營事業，能不能也分點油水給小老百姓呢？

而陳其邁因為動物園被酸「5億市長」，對此，他今天受訪表示，改建案是包括高雄所屬的很多國營事業，包含台電、中油、中鋼等等，對於他們長期對高雄的建設支持表達感謝。他說，國營事業的回饋金用來協助地方，其中也含台電的電協金，這是依據電業法65條的規定，依照所屬的電廠或設施所在地給予補助，已經是行之有年的事情。

▲壽山動物園改建，中油、台電、中鋼各出8千萬，高市府自籌5千萬。（圖／資料照／高雄市政府提供）

以去年為例，台中市政府獲得的補助大概是3.6億左右，陳其邁表示，高雄可以說是電廠數目最多、發電量最多的地方，有將近17個電廠，發電的度數是490億度，再次重申這是根據電業法相關的規定來回饋地方、支持地方建設，已行之有年及有制度的執行。

陳其邁說，他做為高雄市長，高雄市政府來爭取中心或國營事業的支持、回饋，讓地方政府來建設，這也是他做為市長的責任及義務。

陳其邁還說，他在市議會，不同黨派議員都還要求他要爭取更多，不管是活動中心、運動中心，甚至馬路或其他縣市的道路、基礎建設、活動等等，國營事業支持地方建設這都已有非常多案例，及過去機制皆已行之有年，所以他身為高雄市長，爭取預算及地方建設讓高雄更好，建設能夠更美麗，這是他的義務。

▲陳其邁說，相關回饋制度已行之有年，爭取預算及地方建設讓高雄更好是他的義務。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市政府則補充，中油、台電在設廠縣市皆有回饋金制度，如台電即依電業法65條訂定「電力開發協助金運用與監督管理辦法」，依照發電電數量核予縣市回饋金，不僅是高雄市有回饋金，新北、台中也都有。以台中市為例，2019年回饋金為2.6億元，2020年2.2億元，台電在地方爭取下再增加1500萬元。

各縣市對於電協金的使用方式不同，大致為提供給發電廠及輸變電設施所在地使用，包括：發予現金給當地居民或地方相關活動；另外縣市政府或鄉鎮市公所也會申請做重大建設之用。如:新北申請作野柳漁港製冰冷凍改善計畫或是於瑞芳的公共藝術及點燈（13層點燈活動）。而台中近三年申請的建設經費超過4000萬。