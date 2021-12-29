買美式21杯送22杯！超商「元旦連假優惠」先看　加碼零食飲料買1送1

▲迎接2022到來，7-11門市、線上推出一系列咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

過幾天就要向2021說再見了，為迎接2022新年到來，就有超商推出超殺咖啡優惠，門市有限時5天「5大指定咖啡飲品」同品項買2送1優惠，而愛喝美式的人絕對不能錯過線上只開賣3天的咖啡優惠組合，只要買21杯大美式就送22杯中美式，喝得過癮還能省荷包。

7-11門市將於12月31日起至1月4日止限時5天，推出「2022新年慶」活動，包括CITY CAFE特大美式咖啡(冰/熱)、CITY CAFE特大拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY TEA現萃茶熱四季春青茶及CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶，可享同品項買2送1優惠，另還有國際精品專區、糖果、零食、飲料等商品祭出買2送1、買1送1等優惠。

▲7-11還有指定商品買2送1、買1送1等優惠。



線上OPEN POINT行動隨時取即日起至12/31也開賣2組咖啡優惠，首先只要買「CITY CAFE大杯美式咖啡21杯」，就送「中杯美式22杯」，另一組則為買「CITY PRIMA精品拿鐵21杯」，就送「精品美式22杯」，以上2組優惠期間每日限量1萬組，每會員每日限購1組，另外也提醒民眾，須在2022/4/30前兌領完畢。

更優惠的還有，即日起至2022年1月11日，CITY PRIMA精品咖啡也享同品項(精品美式或精品拿鐵)第2杯10元，開放數位寄杯、線上線下皆可購買。為響應垃圾不落地，即日起至2022年2月5日於7-11門市購買任一「馬來貘環保永續杯」即免費贈送1杯CITY CAFE大杯熱美式咖啡；即日起至2022年1月11日，購買1杯CITY CAFE大杯美式或大杯拿鐵咖啡(不限冰熱)，再享Airwaves 39元口香糖全系列半價優惠。

▲萊爾富限時2天「大美式買20杯送22杯」。（圖／萊爾富提供）

萊爾富將在2021年12月31日至2022年1月1日止推出跨年咖啡優惠，期間民眾只要在Hi-Life VIP整買零取專區購買「大杯美式咖啡(不限冰熱)20杯」直接再「送22杯大杯美式咖啡」，換算下來爽喝42杯美式每杯只要花約21元，且不限量組數，須在2022年6月30日前兌領完畢。

萊爾富即起還有超過百項零食飲品下殺5折起的優惠，2022年1月2日前，像是雀巢奇巧抹茶巧克力第2件0元、孔雀香酥脆香魚加10元多1件；多力多滋黃金起司、多力多滋超濃起司玉米片、樂事美國經典原味、樂事九州岩燒海苔等，任選第2件5折。2022年1月18日前，還有多款指定茶飲、果蔬汁、發酵飲品等第2件7折以及買3送1等優惠。