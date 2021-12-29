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大陸今確診+152！西安依舊三位數　雲南安寧爆本土「2地封閉」

▲雲南瑞麗出現本土疫情，全市將展開超20萬人PCR大採檢。（圖／CFP）

▲雲南再度出現本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委29日通報，過去一日，新增本土病例152例（陝西151例，均在西安市；江蘇1例，在南京市）。此外，27日，雲南安寧市確診本土病例1例，系昆明冶金高等專科學校學生，當地政府隨即將安寧兩地實施封閉管理。

通報顯示，新增確診病例197例。其中境外輸入病例45例（上海11例，天津7例，廣西6例，四川6例，浙江4例，廣東4例，雲南3例，福建2例，山東1例，陝西1例），含7例由無症狀感染者轉為確診病例（四川6例，浙江1例）；本土病例152例（陝西151例，均在西安市；江蘇1例，在南京市）。無新增死亡病例。新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

截至12月28日24時，現有確診病例2415例（其中重症病例14例），累計治癒出院病例94632例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例101683例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1414788人，尚在醫學觀察的密切接觸者51593人。

新增無症狀感染者15例，其中境外輸入14例，本土1例（在江蘇無錫市）；當日轉為確診病例7例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察8例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者496例（境外輸入466例）。

此外，12月27日0-24時，雲南省新增確診病例3例，其中境外輸入病例2例（緬甸、寮國各輸入1例）；本土病例1例（安寧市在主動到醫療機構核酸檢測人員中發現）。

雲南安寧出現疫情後，為有效遏制新冠肺炎疫情蔓延和擴散傳播，28日，安寧政府發佈公告稱，對安寧市昆明冶金高等專科學校7號和8號宿舍樓、寧湖九號香緹花園小區2幢實施封閉管理。

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