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揮別2021！捷運廣告超驚喜　邀全民一起High迎新年

▲捷運廣告資訊滿滿、吸睛又多元，民眾搭捷運時也能有視覺饗宴，還沒想好怎麼迎新年嗎？不妨走趟捷運站找靈感。（採訪撰稿╱記者陳珊珊；攝影剪輯╱記者鄭遠龍）

記者陳珊珊／採訪報導

捷運市政府站寫著大大的「晚餐就交給我吧！」，不想外出人擠人，只想待在家舒服跨年，foodpanda讓你不用出門，就能一鍵讓美食送到家，而你的生活大小事都是momo購物的事，缺什麼、要什麼，趕快去搜尋看看，腳步來到捷運忠孝復興站，兩面燈箱寫著以前跟現在不同的狀況，中國信託銀行廣告跳脫以往，超Q的峮峮讓粉絲又驚又喜。

▲捷運站內.外.車廂廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

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▲兩面燈箱廣告做出對比，民眾直呼有趣。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

民眾張先生分享，「我是中信兄弟的球迷，今年中信兄弟得冠軍很興奮，剛剛經過看到廣告上面是峮峮，覺得這次中國信託銀行的廣告畫面和以前銀行類呈現的不太一樣，特別活潑，有漫畫風格的感覺，讓我覺得很新鮮，而且峮峮很可愛。我自己是中信卡友，他們有數位金融、線上App轉帳等服務非常方便，另外像是去ATM也有指靜脈的ATM轉帳功能，使用起來非常便利，是我日常生活的好幫手」。

▲捷運站內.外.車廂廣告拍攝▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲手扶梯整面廣告牆寫著活動資訊一目了然。

「瑪利歐派對超級巨星」捷運主題車廂正式開跑，遊戲畫面將車廂內裝飾的超吸睛，每一個手拉環上面還有小驚喜，台北車站手扶梯被皮卡丘等夥伴們可愛占領，林口三井邀請大家一起來禮物派對嘉年華，天天都有好康優惠。受到玩家們喜愛的還有Twitch，能用前所未有的新方式，體驗自己喜歡的遊戲。

▲捷運站內.外.車廂廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲手扶梯加上影音廣告超氣派。

民眾龐先生說：「我覺得Twitch在手扶梯的這個廣告視覺非常震撼，加上上面還有播放影片很吸睛。我自己有在使用Twitch，因為可以觀賞我喜歡的遊戲實況影片，還可以透過即時聊天室與其他玩家互動，而且平台內有電競活動、藝術、烹飪、音樂等很多種分類，我覺得非常豐富有趣」。

▲捷運站內.外.車廂廣告▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運忠孝復興往文湖線手扶梯擁有一整面廣告牆，還能搭配動態影音，民眾搭乘手扶梯上來就有視覺饗宴。

大面幅廣告搭配動態影音，一秒吸住民眾眼球，dyson普魯士藍冬日限定版，不管是吹風機或是造型器，都是水水們好想入手的美髮搭檔，走進車廂內，地板閃閃發亮，姐妹們換上心愛的JIMMY CHOO高跟鞋，噴上香水，準備好參加派對。帥氣的蜘蛛人出現在電視牆，整排看過去壯觀又吸睛，原來是潮流電競品牌ROG要送給粉絲聯名贈品。

▲捷運站內.外.車廂廣告拍攝▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲捷運車廂內廣告也很豐富多元，為車廂內增添新樣貌。

呆萌指數破表的小小兵也出現在車廂裡，告訴大家「神偷奶爸大視界特展」即將登場，燕麥奶風潮席捲全球，OATLY邀請大家找朋友一起「奶」Cheers，一起對地球更好，還有司法院國民法官列車，民眾搭乘捷運時，能更了解國民法官制度。走趟捷運站，資訊滿滿、驚喜連連，還沒想好怎麼迎新年嗎？不妨一起來看看！

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