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奢寵愛自己！業者祭優惠搶攻年末商機

▲開始進入冬天，天氣越來越冷，不想出門，影音平台提供豐富內容陪你在家追劇，業者更看準禦寒商機，紛紛推出保暖又時尚的穿搭。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

迪士尼推出的全新串流影音平台Disney+，終於在台灣上線了，包山包海的影音內容，許多民眾已經手刀下載。

民眾表示，「本來就很期待Disney+，尤其我看到它的資費真的超級彿心，第一時間就馬上下載，超級漫威系列，現在想看就可以看，昨天晚上我還看了台灣沒有上映的庫伊拉。」

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▲11月捷運廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲迪士尼影音串流平台正式登陸台灣，立刻颳起一股旋風。（圖／記者劉亮亨攝）

手機APP就能下載，經典迪士尼動畫、漫威英雄電影，以及皮克斯電影內容通通看得到，受矚目的還有，改編自全球暢銷輕小說的《刀劍神域》，《刀劍神域 無星夜的詠嘆調 劇場版》確定在台灣上映，兩位主角「桐人」、「亞絲娜」一起進入天空浮游城「艾恩葛朗特」，全新快打旋風輕策略卡牌手遊《快打旋風：對決》，經典格鬥家全數回歸，參與事前預約的玩家可獲得十連抽獎，不斷挑戰全新口味的Häagen-Dazs，推出全新雙享巧脆冰淇淋，更在捷運市府站打造專屬你的美味。

▲11月捷運廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Häagen-Dazs在捷運站設置螢幕轉盤，民眾可以遠端揮動湯匙，獲得優惠後用手機拍下畫面就可以到指定門市換取冰淇淋。（圖／記者劉亮亨攝）

民眾表示，「平常就很喜歡吃Häagen-Dazs，經過的時候發現有新口味，然後又看到螢幕上寫說舉起手就可以玩遊戲，玩了以後還滿好玩的，而且就是剛好玩完以後還有獎品可以領，就是可以買一球送一球的兌換。」

來自新加坡、台灣討論度最高的網站ShopBack，合作商家破百，住宿旅遊、美食團購等直接幫你比價，除了折扣優惠還享有現金回饋，入冬肌膚呵護不能少，台灣綠藤生機品牌秉持保養回歸純淨概念，依循肌膚原生機制優先選擇天然來源，SABON也推出聖誕節「流金年華限量系列」，將橙橘與巧克力兩種香味，完美融合出獨一無二的香調，讓歲末洋溢更多甜蜜幸福感。

由吳姍儒代言的rather服飾品牌，推出的西裝穿搭系列，獨特剪裁設計，展現新時代女性柔美卻不失個性的品味，50% Fifty Percent秋冬新企劃，推出超過一百種的色彩搭配，讓你感受不一樣的衣著體驗。

重磅粉紅風暴，Beautyblender品牌大使Molly現身台北捷運，獨家限定的甜蜜派對美妝蛋列車，吸睛甜點造型、童趣繽紛包裝，應景車廂氛圍讓人看了好療癒。

▲11月捷運廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Netflix旗艦原創影集《華燈初上》在捷運站設置整面海報牆，吸引不少民眾前往拍照打卡。（圖／記者劉亮亨攝）

Netflix全新旗艦懸疑台劇影集《華燈初上》，由楊謹華、郭雪芙、劉品言等人主演，還原80年代林森北路「條通文化」，復古氛圍彷彿穿越時光，民眾表示，「 之前就有在關注這部戲，也都有在買Netflix，然後裡面有林心如跟楊謹華，還有很多大咖就是楊祐寧，我都超喜歡他們，然後在FB上面也都有看到有在做活動，知道他們中山站有包站，所以就是特地過來這邊看。」

▲11月捷運廣告 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲金曲歌后魏如萱 waa wei「HAVE A NICE DAY」巡迴演唱會台北站將在12月11、12日在台北小巨蛋登場。（圖／記者劉亮亨攝）

好不容易等到解封，金曲歌后魏如萱終於要在12月11日、12月12日登上台北小巨蛋開唱，和歌迷們相見歡，3C產品也是話題，Samsung Galaxy旗艦摺疊全螢幕5G智慧手機，輕鬆放進口袋，小巧靈活任你變換，小米也祭出強大機款，Xiaomi 11T以及Xiaomi 11T Pro，不僅搭載1億像素的電影級相機，還有極速快充，隨著歲末年終到來，業者紛紛祭優惠，搶賺最後一波商機。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

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