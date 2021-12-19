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徐若瑄「眼鏡行廣告」布條消失！員工證實：總公司下令的

▲▼徐若瑄代言被消失。（圖／翻攝臉書／徐若瑄）

▲徐若瑄代言被消失。（圖／翻攝臉書／徐若瑄）

記者柯振中／綜合報導

王力宏被前妻爆出黑料，引起外界震驚，藝人徐若瑄遭到影射，也成了網路上討論的對象。不過，有眼尖的網友發現，徐若瑄原先代言寶島眼鏡的廣告，事件爆發後，廣告布條卻被撤下來，就連某知名雞精品牌的代言廣告也從官網消失了。

李靚蕾17日揭露，婚前就知道王力宏跟許多人約過砲，對象不乏人妻，且2人如今仍保持正常聯繫，王力宏「明知違反法規，也要飛奔去她家找她聚會。」

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貼文曝光後，不少網友挖出先前的事件，原來王力宏隔離結束後，依規定要7天自主管理，卻跑到藝人徐若瑄家中聚會，2人也為此道歉，不曉得李靚蕾口中所說的對象，是否為徐若瑄。

▼王力宏被前妻李靚蕾爆出黑料，形象瞬間崩塌。（圖／資料照）

▲▼重傳logo。王力宏。（圖／資料照）

徐若瑄遭到網友影射，也出面二度回應，要求撤回未經證實的影射，或是不實爆料的方式影射，以及網路網友的惡意詆毀、轉述等等，否則一律訴諸法律，也喊話王力宏，別拖朋友下水。

不過，徐若瑄捲入王力宏的風波，原先的代言廣告疑似也因此受影響。有民眾發現，徐若瑄原先代言寶島眼鏡品牌，店家外面都會掛著徐若瑄的布條，如今卻匆匆掛上新的布條蓋上，就連某知名雞精品牌的官網上，原先放有徐若瑄與產品的合影，如今卻已經下架。

▼李靚蕾的爆料貼文曝光，不少人影射徐若瑄，徐若瑄的代言廣告也因此消失。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

▲王力宏傳訊以房要求李靚蕾改口聲明。（圖／翻攝自Instagram／李靚蕾）

網友們看完消息，忍不住留言痛批，「現在藝人，一個也不敢相信」、「我要血流成河」、「傳說中的遮羞布」、「疑心生暗鬼，最終走向相同路，只是早晚問題」、「再繼續報那個藝人結婚的新聞啊！過幾年後就是離婚的消息。」

對此，眼鏡行員工則表示，代言人的確是徐若瑄，是應總公司要求，才將布條撤換下來，是不是跟這件事有關，則不便多做回應。

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