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老屁孩玩烏龜「拖行＋腳踩」…兒目睹大喊：爸爸不要！網怒轟肉搜

記者閔文昱／綜合報導

許多民眾放假時，會到台南知名的奇美博物館遊玩，享受戶外翠綠景色，不過有網友卻發現，一名家長帶著孩子到奇美博物館旁的草皮時，竟當著孩子的面玩弄一隻水塘邊的烏龜，孩子見狀後，還有樣學樣的想用腳踩踏，所幸被一旁的民眾制止。誇張畫面一曝光，馬上引爆網友怒火。

▲有家長當著孩子的面玩弄烏龜，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲有家長當著孩子的面玩弄烏龜，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

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一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享影片表示，有家長26日晚間帶著孩子到奇美博物館「帶頭玩動物」。只見一名爸爸在水池邊發現一隻烏龜後，不顧身旁圍繞著許多孩童，直接用手拉扯龜殼，將烏龜拖行到約數十步外的草皮上，期間烏龜不斷掙扎，但仍抵不過人類力量，只能趁著男子放手時，倉皇往池邊逃命。

▲有家長當著孩子的面玩弄烏龜，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

對此，許多孩童似乎不知事情嚴重性，還有人伸出腳想要踩踏烏龜，所幸一旁的女子出聲制止，「弟弟這樣不可以，牠如果碰到人的細菌的話很容易生病喔！」讓孩子們馬上停止逗弄烏龜，在一旁看著牠往池邊爬去，不料拉扯烏龜的男子這時又伸出腳抵住烏龜，不讓牠離開，直到有孩子大喊「爸爸不要！」男子才將腳收回，讓烏龜回到水塘。

影片曝光後，馬上引發網友關注，紛紛痛批，「最壞的身教」、「大人最不好示範給小孩看，以後他老了，小孩也像他拖烏龜一樣待他。」、「標準老屁孩」、「把這家長放到水裡再請環保局把他撈上來…這樣比較公平」、「真的過份，如果他兒子被拖著走看他什麼感受」、「小孩無知就算了！當爸爸的還帶頭」、「拜託肉搜，真的歸剛欸」。

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