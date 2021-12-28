台南市副議長林炳利「涉詐領助理費」　南檢傳喚23人漏夜偵訊

▲台南市副議長林炳利被檢舉，涉嫌詐領助理補助費而遭檢調搜索。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、趙蔡州／台南報導

台南市副議長林炳利遭人檢舉涉嫌詐領助理補助費，台南地檢署檢察官28日上午指揮市調處，搜索市議會副議長辦公室等多處地點，查扣帳冊等相關物證，並傳喚相關人員到案說明，林炳利目前生病住院中，南檢襄閱主任檢察官指出，本案涉案被告有23位及2位證人，檢察官漏夜訊問，釐清相關案情中。

台南地檢署偵辦台南市副議長林炳利被檢舉涉嫌詐領助理補助費案，檢察官28日上午7時多，指揮台南市調處人員分多路前往市議會副議長辦公室等多處處所搜行搜索，惟林炳利因身體不適目前住院治療中，並不在辦公室。檢調人員搜索約1個多小時，查扣帳冊相關物證後離去。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，本案相關涉案被告有23人，並有2名證人，檢調已傳喚涉案人及證人到案說明，目前由檢察官偵訊，進一步釐清相關案情中，待檢察官偵訊後，南檢會說明回應。

▲台南地檢署檢察官指揮台南市調處，搜索林炳利辦公室及多處處所，查扣相關物證。（圖／記者林悅攝）

據了解，現年59歲的台南市副議長林炳利，係台南市安南區議員，早在台南縣市合併前即擔任3屆台南市安南區議員，台南縣市合併升格後，又3度當選市議員，係名「六連霸」的資深市議員。在這屆台南市正副議長選舉中，他獲現任台南市議長郭信良的邀請，以無黨籍身分與郭信良搭擋參選台南市正副議長，最後2人都順利當選。目前林炳利因病住院，檢調應會在案釐清之後，再視其身體健康狀況擇期傳訊說明。

台南市近2年來已有7位現任、卸任市議員，因被檢舉涉嫌詐領或浮報助理費遭檢方搜索，其中2人為無黨籍谷暮．哈就與前市議員曾順良，其餘5人為國民黨籍洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝與王家貞。其中，洪玉鳳更是名「七連霸」資深議員，洪玉鳳因繳回所得，二審被判刑2年，褫奪公權5年、緩刑5年，已宣布不再連任，其選區將另推他人出征。

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