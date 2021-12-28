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【廣編】超商麵包美味必吃大賞～小編特愛口味推薦排行榜大公開！大家看到這幾款在貨架上真的必吃呀！

▲▼ 統一麵包 。（圖／品牌提供）

圖、文／統一企業提供

超商多樣化的美食選擇，真的是上班族三餐的好夥伴耶！每次當自己沒有想法或是急著上下班時，超商總是給予自己的胃各種美味選擇，這次小編要來介紹的是大家喜愛的各種麵包口味，到底哪幾款是大家日常愛吃、哪幾款又是大家的最愛呢？下次自己到超商挑選時也可以嘗試看看這幾款口味，說不定一吃就成為忠實小粉絲了！

飽足感＋質感口味饗宴：海鹽羅宋麵包
不分男女首推的麵包款式就是海鹽羅宋啦！外觀美得像貝殼一樣，整體扎實又帶有柔軟彈牙的口感，吃上一個就非常有飽足感，加上沒有過多的裝飾或是餡料，吃得到最自然的鹹酥的奶香味道，令人忍不住一口接著一口，越吃越香呀～～超適合作為午餐首選！

大家兒時回憶的代表口味：青蔥乳酪
說起台灣人兒時最具代表的麵包，怎能少了青蔥麵包呢！記憶中的美好味道，如今加入了香濃美味的乳酪，不只讓香味更加濃郁，口感也大大滿足～特別是入口後味道香香的青蔥，與濃厚乳酪兩者口感交融，讓早餐吃下肚更加營養美味。

重口味的愛：香蒜乳酪
看到這款，身為乳酪控的波編真的要立刻嚐鮮看看！如果你平時喜歡較重的口味，這款香蒜乳酪真的能擄獲你的心呀～鋪滿了香氣逼人濃郁的奶油蒜醬，加熱後整個醬料滲入麵包中，那味道真的是絕了呀！更不用說如此濃郁的蒜香味混合奶油香氣入口後直衝入胃，晚餐或宵夜時間來一個香蒜乳酪，用滿滿的味覺衝擊讓療癒感直接爆棚！

臺灣人必吃的經典麵包 ：海苔肉鬆麵包
不只青蔥麵包是大家共同的回憶，這款海苔肉鬆麵包同樣也是經典口味呀！整條麵包上鋪上滿滿的肉鬆，實在讓人看了就口水直流，超厚一層的肉鬆看起來好豐盛、用料超實在，古早味滿點的沙拉醬更是肉鬆麵包的靈魂呀！如此簡單幸福的美味，真的會讓人隨時都想吃上一口呢～


(廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主)
 

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