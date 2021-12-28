整形整到死！正妹「一次做完3手術」丟命　術後喊痛診所冷回：正常

▲巴西人妻一次接受三個整形手術，不幸慘死。（圖／翻攝自Facebook／Roberta Lopes Dos Passos）



記者吳美依／綜合外電報導

巴西35歲女子羅勃塔（Roberta Lopes dos Passos）砸錢整形，未料醫師竟同時進行3個手術，讓她心臟病發，住進加護病房救治數日後，仍於24日凌晨宣告不治。死者丈夫萊安德羅（Leandro Luiz Silveira）透露，妻子術後就曾抱怨患處疼痛，診所卻堅稱是正常現象。

綜合外媒報導，羅勃塔前往聖荷西整形醫院（Hospital Sao Jose），接受隆乳、抽脂及腹部拉皮手術，時間長達6小時。丈夫表示，手術隔日，妻子病情持續惡化，送往急診室後，被醫生判為心臟病發，住院9天期間陷入人工昏迷狀態，卻仍未能挽回一命。

▲羅勃塔身後留下丈夫以及2個年幼兒子。（圖／翻攝自Facebook／Roberta Lopes Dos Passos）



家屬指控診所醫療疏失造成身體傷害，警方也正朝向過失殺人的方向偵辦。但主治整形醫師塞爾吉奧（Sergio Keinet）卻否認一切，並且宣稱手術非常順利；院方向當地媒體表示，開刀過程遵循嚴格的醫療規範，手術前、中、後都有專業人員監測患者狀況。

今年10月，墨西哥22歲少女辛西亞（Cinthia Lizeth Vega）找到一間整形診所，豐臀、抽脂只要4000元比索（約新台幣5415元），未料命喪手術台。據悉，該診所醫護及員工都沒有執照，發現鑄成大錯後，竟把患者丟著等死，立刻跑路。

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