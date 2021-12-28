酒駕致死最重判10年　他喊「到頂了」！改朝這對象下手

記者陳俊宏／綜合報導

高雄38歲黃姓男子三度酒駕，撞上林姓一家四口造成1死3傷，再度引起酒駕修法的聲音。對此，律師林智群認為，目前的酒駕法條已經到頂了，「我覺得可以著手的，是提供交通工具給肇事者的人，也要負一定責任！」

林智群27日在臉書說，酒駕不對，累犯更可惡，已經被吊銷駕照了，還堅持上路更可恨，那要怎麼防止這樣的事情？修法把刑責再加重？加重可以嚇阻的話，現在為什麼還會發生？

▲▼黃男遭收押未禁見。（圖／翻攝臉書、記者吳世龍攝）

林智群表示，現在的酒駕致人死亡是3-10年，已經是到頂了，再上去就是殺人罪10年以上有期徒刑；如果法院認定有殺人故意，直接用殺人罪，也是可以處理，「沒必要把酒駕刑度再提高，因為已經到頂了，在過失致死罪後面，目前的酒駕法條已經到頂了。」

林智群指出，他覺得可以著手的，是提供交通工具給肇事者的人，也要負一定責任！不管是民事責任、行政責任甚至刑事責任，確保「酒駕的人」拿不到「工具」（車輛）也是重要的。

林智群說，目前《道路交通管理處罰條例》第35條第7項，已經規定汽車提供者要罰3-12萬元，吊扣牌照3個月；同法第43條也規定可以沒入車輛，「不管是駕駛人或是其他人所有都可以喔！大家別跟自己過不去嘿！」

▼酒駕男撞毀林姓一家四口幸福生活，媽媽傷重不治，爸爸及2名女兒輕重傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

