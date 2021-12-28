　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

合歡山管制站前多車插隊！警方飆罵逆向追雪族：不退後我就不放行

記者高堂堯、林昱萱／南投報導

合歡山27日清晨飄雪，整日吸引近4000人次上山追雪，而今(28日)凌晨就有不少民眾於台14甲線翠峰管制點前等候，但卻有民眾不願意乖乖等候，逆向插隊擠到最前面，不管怎麼樣都不願意退讓，讓在當場指揮交通的警察氣得怒吼，「不後退我就不放行」、「不要逆向」，而在警方的堅持下，10多輛逆向的車也通通掉頭重排。對此，警方鐵腕的執行力，也讓現場民眾拍手叫好。

▲▼不少民眾逆向排隊、插隊，遭到警方怒罵。（圖／翻攝臺灣追雪團）

▲不少民眾逆向排隊、插隊，遭到警方怒罵。（圖／翻攝臺灣追雪團）

[廣告]請繼續往下閱讀...

合歡山27日積雪達5公分左右，雖然今早已經沒有降雪，但由於一早積雪尚未消融，因此仍是吸引不少追雪族上山賞雪，而由於台14甲線翠峰至大禹嶺路段，於27日下午5時起到今早7時預警性封閉，因此一早就有不少追雪族趕在道路開放前，就到管制口前面排隊，但令人憤怒的是，卻有不少人、車不願意乖乖排隊，硬是逆向將車子插到最前方。

起初，這些逆向插隊的民眾說什麼也不肯退後重排，雙方在入口處僵持不下，惡劣又自私的行徑讓現場民眾直呼太誇張，也讓在場指揮的員警氣得不斷怒吼、飆罵，「不退後不放行」、「你們不退後我就不放行」、「不要插隊、不要逆向排隊。」所幸在警方的堅持下，最後插隊的群眾掉頭到隊伍最末重新排隊。

這起排隊亂象也被民眾拍下，並上傳到臉書社團「臺灣追雪團」，而上傳的網友也無奈表示，「這種行徑每年都有，實在是不可取。」對此，網友們看到後也紛紛氣得表示，「這當乖乖排隊的人是笨蛋嗎？」、「這種爛人很多，昨天武嶺前一公里就在逆向插隊，結果被對向車逼退。」

►歐舒丹護手霜激殺每條250元！

ET快訊
賴薇如男友涉詐欺！　投資人200萬飛了
快訊／宋少卿酒駕被逮！　酒測值0.95撞小黃
實測／「數位疫苗證」1分鐘搞定　8大QA報你知！
ET調查／9成5民眾物價上漲有感　每月支出多5000！
快訊／瑞莎心碎首發聲！　挺31週孕肚「我先冷靜」
陳松勇留「10億印尼盾」給看護　印尼媒體全報：他是好人
2歲童「蜷縮馬桶旁」餓死　23歲狠媽下場出爐
陳松勇「說要去就好好去了」　看護Yule淚憶阿爸
快訊／拜登簽「7777億美元」國防授權法！　助台灣參與環太軍
詐騙4手法大公開！　「這個模式」騙最大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好天氣只有1天！明「鋒面＋冷空氣」接力襲　跨年夜濕冷只有13度

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙送的大獎」

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

實測／1分鐘搞定「數位疫苗證」　8大QA報你知！

剩1人份月子餐！婆婆急攔「別吃完，留給我兒子」人妻怒叫外送

2件事看出「社會對有家世背景的人很容忍」　她笑：先問爸媽是誰

這7校快「溺水」！大專校院註冊率出爐　東方設計大學慘不到2成

他曝「0社交生活實況」下班只想耍邊緣　PTT鄉民爆共鳴：根本是我

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！　網曝1原因反讚：滿足

長女發起手作布衛生棉認領行動　男學生不落人後

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

好天氣只有1天！明「鋒面＋冷空氣」接力襲　跨年夜濕冷只有13度

4星座2022偏財運驚人　亞軍可望有「宇宙送的大獎」

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

實測／1分鐘搞定「數位疫苗證」　8大QA報你知！

剩1人份月子餐！婆婆急攔「別吃完，留給我兒子」人妻怒叫外送

2件事看出「社會對有家世背景的人很容忍」　她笑：先問爸媽是誰

這7校快「溺水」！大專校院註冊率出爐　東方設計大學慘不到2成

他曝「0社交生活實況」下班只想耍邊緣　PTT鄉民爆共鳴：根本是我

好市多買65吋電視「搭公車扛回家」很寒酸！　網曝1原因反讚：滿足

長女發起手作布衛生棉認領行動　男學生不落人後

民進黨山地原住民立委伍麗華2樁腳涉賄選　二審獲判緩刑

犯保協會關懷馨生人提供暖心援助

降低洗腎率！健保增「糖尿病+初期腎病」共照給付　22.8萬人受惠

出道合作蕭薔「被導演罵豬」　女星坦承個性白目：我還是堅強活下來

快訊／宋少卿四度酒駕！深夜開車撞小黃遭逮　酒測值曝光

金鼎獎女作家騎單車遭撞亡　肇事外送員辯：時速僅20！下場曝光

好天氣只有1天！明「鋒面＋冷空氣」接力襲　跨年夜濕冷只有13度

賴薇如男友挨告詐欺　精品健身房「無預警歇業」投資人200萬飛了

2021馨生公益市集用愛撫平傷痛

殺人罪被打臉！黃子洋酒駕致死罪收押...律師曝還有機會

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

「數位疫苗證」今8點開放下載！4步驟申請一次看

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

閨密變歸me！　只穿內褲揪男友床上玩她看傻

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

正妹甜教「偽日文」吵架8句金句！網笑瘋：全都聽得懂耶

秤重糖果20樣「竟要500元」爸嚇：包裝袋還藏鐵片

「交往前後差最多」星座男Top5！

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

王世堅純淨堅持破功？疑直上iPhone網笑翻

女7+7返家居檢怨刁難！高市2原因打臉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

快訊／瑞莎心碎首發聲！

周湯豪亂入丟丟妹直播！被叫賣聲嚇傻…縮牆邊爆笑反應瘋傳

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面