合歡山管制站前多車插隊！警方飆罵逆向追雪族：不退後我就不放行

記者高堂堯、林昱萱／南投報導

合歡山27日清晨飄雪，整日吸引近4000人次上山追雪，而今(28日)凌晨就有不少民眾於台14甲線翠峰管制點前等候，但卻有民眾不願意乖乖等候，逆向插隊擠到最前面，不管怎麼樣都不願意退讓，讓在當場指揮交通的警察氣得怒吼，「不後退我就不放行」、「不要逆向」，而在警方的堅持下，10多輛逆向的車也通通掉頭重排。對此，警方鐵腕的執行力，也讓現場民眾拍手叫好。

▲不少民眾逆向排隊、插隊，遭到警方怒罵。（圖／翻攝臺灣追雪團）

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合歡山27日積雪達5公分左右，雖然今早已經沒有降雪，但由於一早積雪尚未消融，因此仍是吸引不少追雪族上山賞雪，而由於台14甲線翠峰至大禹嶺路段，於27日下午5時起到今早7時預警性封閉，因此一早就有不少追雪族趕在道路開放前，就到管制口前面排隊，但令人憤怒的是，卻有不少人、車不願意乖乖排隊，硬是逆向將車子插到最前方。

起初，這些逆向插隊的民眾說什麼也不肯退後重排，雙方在入口處僵持不下，惡劣又自私的行徑讓現場民眾直呼太誇張，也讓在場指揮的員警氣得不斷怒吼、飆罵，「不退後不放行」、「你們不退後我就不放行」、「不要插隊、不要逆向排隊。」所幸在警方的堅持下，最後插隊的群眾掉頭到隊伍最末重新排隊。

這起排隊亂象也被民眾拍下，並上傳到臉書社團「臺灣追雪團」，而上傳的網友也無奈表示，「這種行徑每年都有，實在是不可取。」對此，網友們看到後也紛紛氣得表示，「這當乖乖排隊的人是笨蛋嗎？」、「這種爛人很多，昨天武嶺前一公里就在逆向插隊，結果被對向車逼退。」