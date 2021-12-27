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「夫妻交換」人夫迷上她…偷約1年　愛妻驚覺被拋下怒告

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲「夫妻玩換妻」人夫迷上她，私下偷約1年被抓包，下場慘了。（圖／翻攝自Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一對林姓夫妻經常上換妻俱樂部網站，相約其他夫妻或男女朋友大玩交換性伴侶及多P，不料林夫卻與一名楊姓女子產生情愫，隱瞞老婆聯絡楊女約炮長達1年多，林妻知情後決定提告楊女侵害配偶權。對此，高院法官認為，林妻僅同意多人交換時做愛，並沒有同意老公私下約女人，判處楊女須賠償30萬元。

根據判決書指出，林男經常與妻子、楊女及楊女男友大玩交換性伴侶，甚至為了尋求刺激還找來另一對夫妻大玩多P，不料林男卻與楊女私下產生情愫，2019年3月起多次私下約炮，甚至楊女男友不在家之際，多次前往楊女家中發生性關係，時間長達1年多，期間雙方的伴侶均不知情。

直到林妻發現老公行為詭異，查看老公的LINE對話後，才發現老公與楊女2人的鹹濕簡訊，像是「如果影片流出去，妳真的不用嫁人，只能嫁我，那還是讓它流吧」、「雙妻嗎，一個念你就受不了」等，氣得立刻找老公對質，才知道自己被老公與楊女雙雙背叛，決定提告楊女侵害配偶權，求償60萬元。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲林妻得知被老公與楊女背叛，決定提告並求償60萬元。（圖／翻攝自Pakutaso）

林妻出庭時證稱，她僅同意她與老公一起與他人發生性關係，但老公卻與楊女多次私下約炮，甚至不惜成為小三介入她的婚姻，已侵害到她的配偶權。楊女則辯稱，林夫持假身分證欺騙未婚，當林妻與林男一同出現時，也說互相只是男女朋友關係，她並不知道2人是夫妻關係。

高等法院二審法官認為，儘管夫妻交換是雙方合意範圍，但林夫與楊女私下發生性關係，甚至互相產生男女情愫，已非林妻容許的範圍，加上林男與楊女的LINE對話可以發現，楊女確實知道林男身份，並非其證稱的不知情，認定楊女確實侵害林妻的配偶權，審酌後判處楊女應賠償林妻30萬元，全案定讞。

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