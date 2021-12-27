農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

▲吳明敏指出，過去4年，農業金庫與農漁會信用部的經營績效指標全面穩健向上。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農業金庫董事長吳明敏經4年任期，今（27日）股東會改選成功連任。吳明敏吐心聲，過去4年成果豐碩，了解資金帶來的責任與期待，開業16年的農業金庫已成「一個值得信賴品牌」，未來將繼續嚴守內稽內控，協助執行「健全農業金融機構之經營，保障存款人權益，促進農漁村經濟發展的法定任務」外，「農業貸款、農業創投、資訊整合、跨境連結」更是重點。



吳明敏表示，過去4年有2年疫情，但農業金庫同仁堅守崗位下，他們的家人與公司業務發展顧問冒著風險力挺。2011年起，農業金庫連續11年獲得中華長期信評twAAA最高肯定，今年榮獲「國家品牌玉山獎」傑出企業類和傑出企業領導人，首次出版企業社會責任CSR報告書得到TCSA永續報告類-銀獎，子公司農金資訊公司及同仁更獲得聯合徵信中心「金質獎」績優資訊處理中心及績優人員肯定。

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▲吳明敏續任訂出「農業貸款、農業創投、資訊整合、跨境連結」四大重點。（圖／農業金庫提供）

吳明敏指出，過去4年，農業金庫與農漁會信用部的經營績效指標全面穩健向上，開通青壯年農民從農貸款線上媒合平台、農漁會洗錢防制系統上線、台南與桃園分行開業、安全農產品產銷媒合平台「農金安心GO」成功啟用。



吳明敏強調，農業金庫的農業放款占總放款餘額超過10％，用在協助農業發展的比例遠遠超越日本農林中央金庫，農業金庫的獲利率也優於日本農林中央金庫，農漁會信用部轉存款約占農業金庫總存款9成5，自己很了解這些資金所帶來的責任與期待。