秤重糖果20樣「竟要500元」爸爸嚇壞：包裝袋還藏鐵片！網怒喊拒買

記者施怡妏／綜合報導

新的一年即將到來，不少人會在家裡擺放糖果，吃甜甜過好年，一名網友表示，在菜市場買秤重的糖果，店家擺設很漂亮，糖果也看起來很可口，買了一小袋居然要價500元以上，其中有一款荷包蛋造型的糖果，包裝袋內竟然還放了鐵片，讓原PO很傻眼，「以後買東西還是小心一點」。

▲店家竟然在糖果袋內裝鐵片。（圖／翻攝自FB新竹大小事）

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原PO在臉書「新竹大小事」發文，日前在新竹某間菜市場買糖果，店家擺設很漂亮，每樣糖果都很想買，店家標價100公克130元，「其實單價不便宜」，原PO拿了幾去結帳，小小一袋不超過30種糖果，竟然要500元以上，「不敢讓家人知道」。

不過，仔細一看，其中一款荷包蛋造型的糖果，店家竟然在包裝袋內裝鐵片，原PO傻眼，「是增加重量嗎？感覺被打擊到了，這樣兩塊鐵片，應該可以買一個排骨便當了吧」，他無奈感嘆，以後買東西還是要小心一點，只能當作買一個教訓了。

貼文一出，網友們直呼「太誇張」，「這已經構成詐欺了，建議下次看到同攤位，直接帶警察一起來查獲」、「離譜了，這是騙，不是賣了」、「太扯了這個，直接去跟店家反應吧！客人是要買糖不是買鐵片啊，如果每個人都說當買經驗，就永遠還是有下個受害者」、「有買過這家，沒幾顆就要200元，沒下次了」。

▼小小一袋竟超過500元。（圖／翻攝自FB新竹大小事）