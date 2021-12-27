　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秤重糖果20樣「竟要500元」爸爸嚇壞：包裝袋還藏鐵片！網怒喊拒買

記者施怡妏／綜合報導

新的一年即將到來，不少人會在家裡擺放糖果，吃甜甜過好年，一名網友表示，在菜市場買秤重的糖果，店家擺設很漂亮，糖果也看起來很可口，買了一小袋居然要價500元以上，其中有一款荷包蛋造型的糖果，包裝袋內竟然還放了鐵片，讓原PO很傻眼，「以後買東西還是小心一點」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB新竹大小事）

▲店家竟然在糖果袋內裝鐵片。（圖／翻攝自FB新竹大小事）

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在臉書「新竹大小事」發文，日前在新竹某間菜市場買糖果，店家擺設很漂亮，每樣糖果都很想買，店家標價100公克130元，「其實單價不便宜」，原PO拿了幾去結帳，小小一袋不超過30種糖果，竟然要500元以上，「不敢讓家人知道」。

不過，仔細一看，其中一款荷包蛋造型的糖果，店家竟然在包裝袋內裝鐵片，原PO傻眼，「是增加重量嗎？感覺被打擊到了，這樣兩塊鐵片，應該可以買一個排骨便當了吧」，他無奈感嘆，以後買東西還是要小心一點，只能當作買一個教訓了。

貼文一出，網友們直呼「太誇張」，「這已經構成詐欺了，建議下次看到同攤位，直接帶警察一起來查獲」、「離譜了，這是騙，不是賣了」、「太扯了這個，直接去跟店家反應吧！客人是要買糖不是買鐵片啊，如果每個人都說當買經驗，就永遠還是有下個受害者」、「有買過這家，沒幾顆就要200元，沒下次了」。

▼小小一袋竟超過500元。（圖／翻攝自FB新竹大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB新竹大小事）

ET快訊
酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押未禁見！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹甜教「偽日文」吵架8句金句！網看10秒笑瘋：全都聽得懂耶

波蘭正妹5歲就神預言「我是台灣人」　回憶在台14年時光淚崩

台中女「7+7」返家居檢怨刁難！　高市府2原因打臉：住處1F是診所

「俗女養成記」草地音樂！創作美聲琳誼《蚵仔麵線》繚繞西拉雅　

「亂停車還遮牌」寫字嗆：你動我告　囂張車主2句話狠酸檢舉人

氣象局發佈低溫特報！1地區「急凍10°C↓」　這天起再冷4天

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

真香～李棟旭洗澡魏嘏雋也黏著♥　心累：尊重隱私！結果他「跑去把前女友」

正妹甜教「偽日文」吵架8句金句！網看10秒笑瘋：全都聽得懂耶

波蘭正妹5歲就神預言「我是台灣人」　回憶在台14年時光淚崩

台中女「7+7」返家居檢怨刁難！　高市府2原因打臉：住處1F是診所

「俗女養成記」草地音樂！創作美聲琳誼《蚵仔麵線》繚繞西拉雅　

「亂停車還遮牌」寫字嗆：你動我告　囂張車主2句話狠酸檢舉人

氣象局發佈低溫特報！1地區「急凍10°C↓」　這天起再冷4天

台灣中油首座電動汽車複合快充站─台北市福林站揭牌啟用

分手隔天跑馬拉松！她21K賽後大哭⋯「這句話」終於能安心說出口

王世堅「純淨堅持」破功？疑要「直上iPhone」被抓包讓網笑翻

趙少康：酒駕修法連一讀都排不進　鄉民酸「新竹合併」比較重要

男友懷疑劈腿…搶手機「聽語音訊息」　她下跪哭喊：求你別再查了

快訊／拜登簽國防授權法　金額7700億美元

60歲嬤「自然受孕」產健康女嬰！丈夫68歲網嚇壞：這該恭喜嗎？

T1職籃首位遭開除洋將也出爐？　雲豹巨塔歐頓傳將離隊

正妹甜教「偽日文」吵架8句金句！網看10秒笑瘋：全都聽得懂耶

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團　人民都無感

漢學家史景遷辭世享壽85歲　用偵探故事向西方說中國近代史

楊志良演講提朴正熙死因！高喊「把蔡英文抓起來」　沈榮欽怒了

她逛市場買到奇特蔬菜！外觀像西瓜、口感像魚翅　網：煮湯超好吃

水豚泡21天「美人湯」　日本獸醫系認證：皮膚變好了！

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

生活熱門新聞

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

秤重糖果20樣「竟要500元」爸嚇：包裝袋還藏鐵片

狗仔驚爆「人妻女神」賣淫！神人打臉了

王世堅純淨堅持破功？疑直上iPhone網笑翻

女7+7返家居檢怨刁難！高市2原因打臉

酒駕累犯擊殺一名母親！蔡英文發文…網怒：躲慶記還要躲酒駕

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度

看完電影「1舉動」超多人做！網全氣炸撻伐

車主亂停車　還寫字嗆：你動我告

高考公務員「第1年薪水」爽超中位數！老鳥吐悲慘現實

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

酒駕殺人「3縣市最危險」！　他曝真實數據：民進黨只剩震怒

更多熱門

相關新聞

陳斯亞月收入連續0元！　窮到谷底…揭翻身心聲

陳斯亞月收入連續0元！　窮到谷底…揭翻身心聲

藝人陳斯亞過去以「糖果」之名，成為黑澀會美眉闖蕩星河，2020年與吳宗憲結束合約後，轉戰經營電商事業。她7日在社群平台分享轉換跑道的心聲，自爆以前曾連過好幾個月0收入的生活，也坦言「不想上節目講八卦」，真實心聲引來許多網友為她加油打氣。

斯亞中空舉牌「誠徵男友照」被酸掉格

斯亞中空舉牌「誠徵男友照」被酸掉格

台北徵雲端吵架王月薪45K　網見6條件秒懂

台北徵雲端吵架王月薪45K　網見6條件秒懂

機車倒一排真相曝！當地人：中柱也沒用啦

機車倒一排真相曝！當地人：中柱也沒用啦

《鬼滅》「禰豆子竹筒」出糖果

《鬼滅》「禰豆子竹筒」出糖果

關鍵字：

鐵片糖果新竹大小事

讀者迴響

熱門新聞

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上

「3星座」分手無縫接軌第一名

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

睡覺「頭朝1方向」衰整年！　躺錯小心大破財

綜藝天王星二代家教大比拼！

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

資深女星疑不滿蕾神開槌！　批她「最毒婦人心」

氣象局發佈低溫特報！這天起再冷4天

20多歲弟「狂腹瀉」！一檢查嚇傻：癌末了

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面