　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

咖啡館聚會就他喝酒！自備威士忌2hrs灌半瓶　醉駕男撞碎1家4口

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區26日晚間發生一起死亡車禍，一名38歲黃姓男子三度酒駕撞上范姓一家四口，釀1死3傷慘劇。黃嫌今（27）日一早從拘留所押解至分局訊問，得知闖大禍後相當懊悔，也稱「昨晚都沒睡好」，據了解，黃嫌當時喝了半瓶威士忌，不聽友人勸告，堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。檢察官也諭令下午2點將黃嫌解送至高雄地檢署。

黃嫌今早被上手銬、腳鐐從拘留所押解至分局訊問，酒意已退，上午可以清醒進行交談。據了解，黃男昨天跟友人相約在距離肇事地點約10分鐘車程，鹽埕區某家咖啡廳聚會，其他3名友人喝咖啡，但他自備一瓶威士忌，從下午5點一路喝到晚上7點，2小時就自己灌了半瓶。

跟黃嫌同車的趙姓友人昨晚到案則驚爆，當下有勸他不要開車，並表示自己沒喝酒可以載他回家，但黃嫌卻堅稱自己可以開，隨即將車鑰匙拿走，並自行開車而釀禍。

在得知撞飛一家4口害雙寶媽傷重不治，黃嫌自稱相當懊悔，更表示昨晚拘留所都沒睡好。檢察官中午赴高雄殯儀館相驗遺體後，諭令下午2點將黃嫌解送至高雄地檢署。

黃嫌表示，因為家裡有人生病需要照顧，聲稱自己目前無業，是在打零工，肇事的BMW車輛是他的車，但是以前就買的。但事後被查出，黃嫌2000年曾經營美容護膚店遭警方查獲；根據黃男在2019年臉書貼文，他仍持續發布半套店相關訊息，顯示仍重操舊業沒悔改。

▲▼黃嫌上腳鐐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃嫌上腳鐐。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃嫌上腳鐐。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在26日晚間7時20分，當時黃嫌駕駛BMW行經高雄市前金區河東路、國民街路口，在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。

然而，黃嫌當下好像還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲車禍現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

警方調查，黃嫌在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，當時都是刑事案件，不過僅處罰金。如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
「數位新冠病毒健康證明」來了！　明天上午8時開放下載
1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以採檢日計算
快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10
快訊／空手道團染疫再+1！增16例境外　今本土+0　
快訊／陳其邁探視被撞姊妹　長庚允諾協助醫療費用
LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明
綜藝天王星二代「誰小孩家教最好？」　網讚他：真清流
酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血
尼加拉瓜總統「沒收我國資產」！　轉交北京
台美會竟「倒掛」我國國旗！　路人傻眼：是投降還淪陷？
咖啡聚會就他灌半瓶威士忌！　醉駕男開BMW職業曝
冷氣團襲台！　張育成穿短袖喊熱：睡覺還要開冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／酒駕撞飛一家4口！陳其邁探視姊妹　允諾院方協助醫療費用

北市明星國中2老師頻搬家！基隆宜蘭到處跑　藏12年秘密曝光

3度酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血

老闆開車門氣炸「把手後視鏡全是便便！」　機車女：事出必有因

獨／台美會竟「倒掛」中華民國國旗　路人傻眼：是投降還淪陷了？

咖啡館聚會就他喝酒！自備威士忌2hrs灌半瓶　醉駕男撞碎1家4口

酒駕摧毀1家4口！年邁父母見愛女最後一面　雙眼哭腫：真的好心痛

同鄉各邀朋友慶生卻濺血！敬酒爆飛醋酒瓶亂砸　7人落網下場慘

酒駕撞碎一家四口！二寶媽今午相驗　年邁母親哀慟赴殯儀館

愛河看聖誕燈光秀遇死劫！酒駕男毀1家4口　里長話說一半也哭了

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

快訊／酒駕撞飛一家4口！陳其邁探視姊妹　允諾院方協助醫療費用

北市明星國中2老師頻搬家！基隆宜蘭到處跑　藏12年秘密曝光

3度酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血

老闆開車門氣炸「把手後視鏡全是便便！」　機車女：事出必有因

獨／台美會竟「倒掛」中華民國國旗　路人傻眼：是投降還淪陷了？

咖啡館聚會就他喝酒！自備威士忌2hrs灌半瓶　醉駕男撞碎1家4口

酒駕摧毀1家4口！年邁父母見愛女最後一面　雙眼哭腫：真的好心痛

同鄉各邀朋友慶生卻濺血！敬酒爆飛醋酒瓶亂砸　7人落網下場慘

酒駕撞碎一家四口！二寶媽今午相驗　年邁母親哀慟赴殯儀館

愛河看聖誕燈光秀遇死劫！酒駕男毀1家4口　里長話說一半也哭了

陳菊28日率監委巡察行政院　聚焦國防自主成效、台鐵組改檢討

「數位新冠病毒健康證明」來了！　12／28上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

BTS柾國突傳熱戀大7歲李侑菲！女方發聲：只認識過SUGA

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

Lexus全新電動概念車現身台北信義區　超囂張外觀讓網友驚呆了

以人為本安全宜居　智慧交通永續優雅台南古都

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

社會熱門新聞

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

男酒駕撞四口「母慘死」！陳其邁怒了

快訊／汐止女穿越馬路遭娃娃車撞飛　命危送醫搶救

「夫妻交換」人夫迷上她　妻怒告

即／酒駕男撞1家4口　同車友人落跑到案

黑帽T+口罩低調不語　鹿希派被逮超驚訝

政府何時向酒駕宣戰？　王浩宇：死刑也不可能

即／公車一出站　騎士卡底盤不治

PO「聖誕節喝起來」　惡男3度酒駕釀1死3傷

快訊／嘉義命案！女子陳屍國小附近果園

更多熱門

相關新聞

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致1死3輕重傷。其中，37歲的范姓母親傷重不治，資深媒體人黃暐瀚的母親今年5月初也遭酒駕撞死，他今（27）日痛批，酒駕是移動殺人機器在路上跑，「台灣必須修法！就看哪個政治人物、立委能負責任的提出來！」

愛女遭酒駕撞死！年邁父母見最後一面：真的好心痛

愛女遭酒駕撞死！年邁父母見最後一面：真的好心痛

酒駕撞碎一家四口！年邁母親哀慟赴殯儀館

酒駕撞碎一家四口！年邁母親哀慟赴殯儀館

酒駕男毀1家4口　里長話說一半也哭了

酒駕男毀1家4口　里長話說一半也哭了

BMW男酒駕撞死人！　父女最新傷勢曝

BMW男酒駕撞死人！　父女最新傷勢曝

關鍵字：

高雄酒駕酒駕

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面