咖啡館聚會就他喝酒！自備威士忌2hrs灌半瓶　醉駕男撞碎1家4口

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區26日晚間發生一起死亡車禍，一名38歲黃姓男子三度酒駕撞上范姓一家四口，釀1死3傷慘劇。黃嫌今（27）日一早從拘留所押解至分局訊問，得知闖大禍後相當懊悔，也稱「昨晚都沒睡好」，據了解，黃嫌當時喝了半瓶威士忌，不聽友人勸告，堅稱可以駕車，隨即將車鑰匙拿走。檢察官也諭令下午2點將黃嫌解送至高雄地檢署。

黃嫌今早被上手銬、腳鐐從拘留所押解至分局訊問，酒意已退，上午可以清醒進行交談。據了解，黃男昨天跟友人相約在距離肇事地點約10分鐘車程，鹽埕區某家咖啡廳聚會，其他3名友人喝咖啡，但他自備一瓶威士忌，從下午5點一路喝到晚上7點，2小時就自己灌了半瓶。

跟黃嫌同車的趙姓友人昨晚到案則驚爆，當下有勸他不要開車，並表示自己沒喝酒可以載他回家，但黃嫌卻堅稱自己可以開，隨即將車鑰匙拿走，並自行開車而釀禍。

在得知撞飛一家4口害雙寶媽傷重不治，黃嫌自稱相當懊悔，更表示昨晚拘留所都沒睡好。檢察官中午赴高雄殯儀館相驗遺體後，諭令下午2點將黃嫌解送至高雄地檢署。

黃嫌表示，因為家裡有人生病需要照顧，聲稱自己目前無業，是在打零工，肇事的BMW車輛是他的車，但是以前就買的。但事後被查出，黃嫌2000年曾經營美容護膚店遭警方查獲；根據黃男在2019年臉書貼文，他仍持續發布半套店相關訊息，顯示仍重操舊業沒悔改。

▲▼黃嫌上腳鐐。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在26日晚間7時20分，當時黃嫌駕駛BMW行經高雄市前金區河東路、國民街路口，在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。

然而，黃嫌當下好像還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

▲車禍現場。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

警方調查，黃嫌在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，當時都是刑事案件，不過僅處罰金。如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

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