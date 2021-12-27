陳建仁選台北市長？　黃暐瀚：顯然綠營不少人不希望陳時中選北市

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

今有媒體報導指出，前副總統陳建仁可能以黑馬之姿參選台北市長，成為2022縣市首長大選一顆震撼彈，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，自己不清楚陳建仁會不會參選，但這樣的消息出現，「顯然是綠營內部有不少人，不認為陳時中是台北市長最好的人選。」

2022年地方選舉前哨戰開跑，藍營蔣萬安呼聲最高，民眾黨黃珊珊已表態參選、綠營則有衛福部長陳時中、前文化部長鄭麗君被點名，日前更傳出民進黨擬派知名主持人謝震武征戰，但遭到謝的否認。

黃暐瀚表示，自己不清楚陳建仁會不會參選，但民進黨台北市議員接受媒體訪問時，也沒有表達反對之意。黃指出，這牽動陳時中2022大選走向，陳時中的民調看起來很不錯，「但若真的要選北市，怎還會有媒體報導主持人謝震武、副總統陳建仁要參選的消息？」

黃暐瀚表示，如果陳時中想選北市，就不會有謝震武、陳建仁了，顯然民進黨內不少人，不認為陳時中是台北市長最好的人選，因此陳建仁參選的消息並非空穴來風。

黃暐瀚指出，綠營有人接觸謝震武，積極希望他參選，被拒絕後今天才有陳建仁要選的消息出來，若陳建仁說不要，之後還會有下一個人選出現，「因為就怕陳時中選。」