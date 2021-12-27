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《彭博》最新防疫排名曝！　陳時中料中台灣名次大進步

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞、馬偕兒童醫院醫務部專員邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示台灣防疫情況佳，名次會再進步。（圖／指揮中心提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國《彭博社》此前防疫排名中，台灣6月以來一直處在中後段，11月回升至第35名後，本月最新公布的排名中，更是再跳躍9個名次來到第26名。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中11月時曾說「排名會更進步」，這次果真被料中，也顯示當前在Omicron新變異病毒波來襲的當下，台灣仍守住防線。

《彭博社》因應疫情於去年11月起，開始逐月公布全球53個國家和地區COVID-19的防疫韌性排名，列入名單中主要都是規模超過2000億美元的發達經濟體。台灣去年排名一度高居第2，在5月爆發本土疫情後迅速跌落至中、後段。

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▲▼《彭博》防疫最新排名曝！　陳時中料中台灣名次大進步。（圖／翻攝彭博）

▲▼台灣名次大進步。（圖／翻攝彭博）

▲▼《彭博》防疫最新排名曝！　陳時中料中台灣名次大進步。（圖／翻攝彭博）

表明11月台灣排名一口氣提升12名至35名，得分為59.3分，陳時中12月初表示排名考量不只國內疫情控制，「邊境管制」更是占分最大的評估項目，台灣由於相對嚴格，因此分數較低，如此各國標準跟著提升，因此原本部分國家／地區較高的分數，就會因此下降，而當時他認為台灣排名會再繼續提升。

報導指出台灣在疫苗平均施打量和抑制嚴重性程度都有進展，但邊境封鎖程度仍是失分主因，因此本次彈性評分為64.6分。

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陳時中彭博防疫排名台灣

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