何智輝銅鑼弊案向國華人壽詐貸4.5億　再判賠上億元確定

▲前立委何智輝涉及多起賄賂案件，最高法院判決他須再賠償國華人壽。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前立委何智輝在苗栗縣長與立委任內，涉及久俊開發弊案、銅鑼科學園區弊案等多起弊案，總計向國華人壽詐貸4億5千萬元。何智輝一審遭判刑19年後，行賄法官，最後潛逃大陸地區。國華人壽起訴求償，一審判何智輝、張素筠夫婦與國華前董座張貞松等人須賠償2億元，另外更一審再判決何智輝、張素筠須分別與張貞松等人連帶賠償2500萬、8750萬。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。

何智輝夫婦1997年取得久俊工商綜合區開發許可後，先後以久俊案土地，在1997年向國華人壽貸款2億元，另外又在1999年再2億5000萬元。國華人壽前董事長張貞松、董事翁德銘等人，違法指示下屬核貸放款，造成國華人壽損失。國華人壽因此提出民事訴訟，求償4.5億元。

一審法院判決何智輝夫婦與張貞松須連帶賠償2億元，另外也判決張貞松與翁德銘等人須連帶賠償2億5千萬元。2億元賠償部分因未上訴而確定，至於2億5千萬元部分，何智輝、翁德銘等人均提出上訴。

案經高院審理後，更一審仍認定何智輝夫婦、張貞松、翁德銘等人，通謀虛偽不法侵害國華人壽的財產權，必須賠償。經過計算後，判決何智輝需與張、翁等人，連帶賠償2500萬元，張素筠需與張、翁等人，連帶賠償8750萬元。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴確定。

何智輝因久俊開發、銅鑼科學園區等弊案，一審遭判刑19年，上訴二審後，他已200萬元收買合議庭法官陳榮和等人，獲得改判無罪。但收賄案情爆發後，何智輝在檢調搜索時跳窗逃逸，據傳潛逃大陸，檢方發布通緝，時效到2035年為止。另外收賄的法官也陸續定讞，目前也有人已經獲得假釋出獄。