陸「三隻松鼠」涉辱華！　2年前「瞇瞇眼模特」被轟醜化中國人

▲三隻松鼠2019年的廣告圖被翻出。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

繼Dior照片風波後，大陸網路零食品牌「三隻松鼠」也被捲入「辱華」爭議，其2019年的一則廣告因模特瞇瞇眼，被網友認為有刻意醜化中國人的嫌疑，且廣告宣傳語「XX大法好」也有不妥之處。針對外界質疑，三隻松鼠26日發布聲明，稱深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換。

綜合陸媒報導，三隻松鼠一則2019年10月的廣告引起熱議，「三隻松鼠 模特」話題並登上微博熱搜，引起討論，而理由與Dior事件雷同，即模特兒妝容「瞇瞇眼」有辱華之嫌。

網友認為，三隻松鼠廣告中用帶有偉人頭像的茶杯等餐具在廣告法中是禁止的，另有網友認為，三隻松鼠「XX大法好」廣告宣傳語也有疑慮。

▲模特因是瞇瞇眼被指辱華。（圖／翻攝自微博）

不過也有不同觀點指出，這是三隻松鼠2019年的廣告，當時正流行「國潮風」，選在敏感日期被炒作起話題是一些人別有用心，並指部分人「沒腦子，假愛國」。有網友說，「不反感啊，是不是都得大眼睛才是主流審美啊！」還有網友評論稱，「她就是這個眼睛，平時也接一接平面廣告，沒覺得有審美不妥，這下好了，天降大鍋。」

▲三隻松鼠致歉。（圖／翻攝自微博）

對此三隻松鼠26日發文致歉，稱該產品於2019年10月上線，該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化。

針對網友反饋模特妝容不符合大眾審美並由此產生不適感，三隻松鼠深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。

貼文強調，「三隻松鼠是一個國產品牌，作為本土企業，歷年來我們一直致力於服務社會，在助農扶貧、鄉村振興方面積極踐行社會責任。」

據悉，三隻松鼠是一家2012年創立的大陸休閒零食品牌，總部位於安徽省蕪湖市，2019年在深交所創業板上市，以銷售堅果食品為主，主要透過電商網路行銷。