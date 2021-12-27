愛河看聖誕燈光秀遇死劫！酒駕男毀1家4口　里長話說一半也哭了

▲酒駕男撞毀林姓一家四口幸福生活，媽媽傷重不治，爸爸及2名女兒輕重傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河逛市集並觀看燈光秀的林姓一家四口，導致1死3輕重傷，檢察官今（27）日中午前往殯儀館並通知死者家屬到場相驗。林姓一家人居住在鳳山，當地里長也難過落淚表示，他們一家人都跟鄰居相處不錯，想到就心痛，早上有關心林媽媽，她語氣聽起來還算鎮定，僅說謝謝關心。

據了解，林姓一家4口住在高雄鳳山，昨晚一起出門打算要到愛河逛「霓虹派對2.0」市集、看聖誕燈光秀，不料正打算過馬路時，居然當街被酒駕的黃嫌撞飛，導致媽媽傷重不治，爸爸及2名女兒也受到輕重傷，仍在住院治療。

▲▼林姓一家人居住在鳳山，住家的里長、鄰居聽聞悲劇相當震驚。（圖／記者吳世龍翻攝）

當地里長陳世寶表示，夫妻倆平時都跟鄰居相處不錯，對人很真心，講到一半甚至哽咽落淚地說，「因為認識他們...想到就會很痛苦」。里長說，知道車禍事件後有關心同住的林媽媽，她語氣聽起來還算鎮定，僅回應說謝謝關心。

▲▼里長陳世寶轉述有關心林媽媽，她語氣聽起來還算鎮定，但講到這件悲劇就難過落淚。（圖／記者吳世龍翻攝）

附近鄰居聽聞此事也相當震驚，平時對夫妻倆印象都很好，難過一家子這麼快樂出去玩，竟然發生這種事，直呼「酒駕太可惡了，應該要罰重一點！」

警方上午從拘留所押解黃嫌至分局偵訊，檢察官12點也前往市立殯儀館進行相驗，不過諭令黃嫌不用過去，僅通知家屬到場。

▲黃男坐在路邊喊冷，要求警員讓他先穿上外套。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

黃男26日晚間7時20分駕駛BMW行經河東路、國民街路口，卻在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。然而，肇事的黃男當下好像還未意識到闖下大禍，甚至以怕冷為由，坐在路邊要求警員讓他先穿外套，「你查嘛，我真的很冷，讓我穿一下衣服」，走起路來搖搖晃晃，需要警員攙扶才能坐上警車。

▼▲事故現場滿地都是散落物。

警方調查，黃男事發之後的酒測值高達1.24毫克，他駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，並堅持上路才會釀禍，而且他在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

此外，由於黃男拒絕夜間偵訊，26日晚間被移送時，面對媒體追問，「為何要酒駕？你知道你撞死人了嗎？」他才一度腳軟，低頭說對不起。

▲黃男被移送時一度腿軟道歉。（圖／記者陳宏瑞攝）

但怎麼道歉也換不回已逝的生命，高雄市長陳其邁得知此事，感到相當憤怒，並立即下達指令從嚴、儘速依法偵辦。大多數民眾也認為不能輕縱，紛紛在相關新聞報導底下留言要求政府修法，「震怒很多次了，也沒看到後續有什麼改變」、「酒駕肇事致死判死刑，辦個公投啊」、「震怒以後呢？還是沒下文」。

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