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萬年大樓B1最好吃？「這一間」呼聲最高　內行推：每次都去

▲▼萬年大樓,西門町,萬年商業大樓,商場。（圖／記者季相儒攝）

▲萬年商業大樓。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

西門町是許多人到台北必逛商圈之一，其中，歷史悠久的萬年大樓更是挖寶聖地，有各種日本手辦、雜誌、電玩、服飾店，是不少年輕人的寶地，甚至在B1還藏有美食街。就有網友聽聞萬年大樓美食街有不少好吃的東西，好幾間還是名店，不禁問卦「萬年大樓B1最好吃的是什麼？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，語氣相當好奇，「聽聞萬年大樓美食街有不少好吃的東西，也有不少名店的樣子，那其中最厲害的是哪一家？哪一家必吃？」

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貼文一出，就有人紛紛留言，「老山東，紅燒牛肉麵跟肉涷必點」、「吉天元」、「其實滿多家都不錯，好難選」、「印度咖哩」、「唯一推薦店小二」、「甜不辣、金園、青蛙下蛋」、「我都吃牛排」、「加爾各答真的值得推薦」、「加爾各答超好吃」、「絕對是加爾各答」、「都還行啦！只是大樓老舊，環境衛生難維持。」

其中，呼聲最高的則是店小二的「排骨飯」，「有一家賣排骨飯、炒飯、鍋貼不錯，那一家有二樓」、「那家我都點牛燴1、現排1，鍋貼5，豆腐湯1小」、「有個排骨飯我每次都去」、「排骨飯，鍋貼+1」、「排骨飯ㄅ！」還有人愛吃的已經變成回憶，「懷念苦茶之家的愛玉」、「有沒有人知道為什麼愛玉沒開了」、「以前的100牛排，可惜已收攤惹」、「歇業的愛玉粉圓。」

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