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撞死四口媽高雄男三度酒駕　黃國昌斥：政府何時認真宣戰酒駕？

記者黃翊婷／綜合報導

38歲黃姓男子26日於高雄市河東路、國民街路口撞上范姓一家四口，導致范姓女子死亡、林姓少女全口牙齒掉落重傷。前立委黃國昌同日晚間在臉書PO文痛批，黃男三度酒駕，此次酒測值更是高達1.24毫克，「為何一犯再犯，毫無悔意、毫無顧忌？請問，政府到底何時才要認真向酒駕宣戰？」

▲▼高雄酒駕男遭移送不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲黃男被移送時低頭不發一語。（圖／記者陳宏瑞攝）

黃男26日晚間7點20分酒駕行經河東路、國民街路口，撞上正在過斑馬線的范女一家人，導致37歲范女送醫不治，15歲林女雙腿小腿骨折、身體多處擦傷、臉部撕裂傷以及全口牙齒掉落，另外2人也分別受到輕重傷。

警方調查，黃男事發之後的酒測值高達1.24毫克，他駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，仍堅持上路才會釀禍；而且他在2006年、2009年都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。另外，高雄市長陳其邁得知此事後相當憤怒，並立即下達指令從嚴、儘速依法偵辦。

▲▼高雄河東路酒駕車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲事故現場到處都是散落物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前立委黃國昌26日晚間在臉書PO文痛斥，「38歲高雄男，已第三次酒駕，這次，酒測值高達1.24！重擊一家四口，媽媽身亡、女兒重傷，真的讓人憤怒。為何一犯再犯，毫無悔意、毫無顧忌？請問，政府到底何時才要認真向酒駕宣戰？」

網友們紛紛在文章底下留言附和，「很久以前，專家就說過，對酒駕唯一有嚇阻作用的處罰是，初犯扣車，二犯坐牢」、「因為沒人想要修法，深怕會K到自己人」、「說個笑話，酒駕零容忍」；但也有另一派網友認為，「累犯的問題是出在人身上，要政府宣戰是要修到唯一死刑，還是無期徒刑不得假釋？」、「（政府）早就宣戰了，只是戰敗了而已」。

▼黃國昌臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

高雄男三度酒駕，黃國昌PO文痛批。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

● 飲酒過量，有礙健康
● 開車不喝酒，喝酒不開車

38歲高雄男， 已第三次酒駕， 這次，酒測值高達1.24！ 重擊一家四口， 媽媽身亡、女兒重傷。 真的讓人憤怒。 為何一犯再犯，毫無悔意、毫無顧忌？ 請問：政府到底何時才要認真向酒駕宣戰？

黃國昌發佈於 2021年12月26日 星期日

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