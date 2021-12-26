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兩周飆近500例確診！西安宣布「全市消殺」緊閉門窗

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

▲西安確診病例快速增加，已逼近500例。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西省疫情持續延燒，從12月9日以來已累計499例本土確診病例，其中西安市就佔了485例。西安市官方26日下午5時宣布，從當日下午6時起，全市範圍將展開全面消殺。

陝西省25日新增157例確診，其中155例來自西安市、2例來自咸陽市。根據統計，從12月9日疫情爆發以來，陝西省已累計報告499例本土確診，其中西安市485例、延安市7例、咸陽市7例。

西安市官方表示，經過調查發現，近期新增病例主要集中在長安大學、四季薈餐廳、長豐園小區、匯成天璽C座、光電產業園、天佑兒童醫院、紫郡長安、鄠邑區玉蟬街道、龍城銘園等點位。

▲▼陝西西安新冠疫情。（圖／CFP）

西安市官方指出，自2021年12月23日西安升級防控措施以來，連續3天報告的確診病例數分別為49、75、155例，大部分是在升級防控措施前感染的。

西安市官方強調，透過12月21日以來的三輪大規模核酸篩查，使得大多數隱匿病例和社區感染者快速發現，有利於實現早發現、早隔離、早阻斷，把傳播的可能性降到最低，這也正是西安市封控與大篩查雙重作用的效果，「後續幾天的核酸篩查還有可能出現報告病例數較多的情況，請市民朋友不必恐慌。」

另外，西安市官方也於26日下午5時宣布，為進一步做好疫情防控工作，切實保障人民群眾身體健康和生命安全，自26日下午6時開始，在西安全市範圍內開展全面消殺。

西安市官方還說，「請廣大市民提前關閉門窗，收起在露天陽台晾曬的衣物、放置的物品；消殺作業後，避免用手觸摸建築物外表面及花草樹木，一旦觸摸，立即用清水沖洗。」

▲▼ 大陸疫情,西安疫情,西安封城。（圖／視覺中國）

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