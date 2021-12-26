母親和妻小都在家...高雄男工作不順兩度點火燒房子下場曝

▲高雄地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

顏姓男子去年8月間因工作不順心情不好，某日深夜返家後，不顧家裡還有妻兒、母親，拿打火機在房間內燒棉被，第一次被撲滅後，顏男竟拿來瓦斯噴燈繼續點火，讓火勢一發不可收拾，所幸警消到場後迅速撲滅火勢，顏男被依公共危險罪嫌起訴，法院審理時，顏男辯稱有精神疾病，不記得當時有點火，但法官不信，依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，判他3年10月徒刑。可上訴。

判決指出，顏男與母親、妻兒同住在高市一處透天厝內，去年8月18日晚間10時許，顏男返家後，疑因工作不順情緒不穩，不顧妻兒、母親都還在家，竟用打火機點燃房內衣服、棉被等易燃物，所幸顏男的姐姐剛好來找母親，見狀迅速滅火，不料，顏男又跑上3樓拿瓦斯噴器，再到二樓點火。

火勢點然後迅速延燒，顏男竟又態度大轉變，拿出臉盆裝水救火，此時警、消獲報趕到，將火勢撲滅，但顏男仍被依法送辦。

顏男辯稱當天吃了很多藥，把棉被放在地上是為了要擦翻倒的飲料，對放火也沒有印象，而且他不可能放火燒自己的房子，辯護律師也主張被告患有精神障礙，因受工作刺激致情緒不穩定，請求輕判。

高雄地院審理認為，顏男兩度縱火的行為，可見他放火犯行的意念甚強，雖然最後沒有造成人員傷亡，但仍依放火燒燬現供人使用之住宅罪，判刑3年10月，全案可上訴。